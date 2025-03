'Tu cara me suena 12' confirma su fecha de estreno y muestra a Bertín como Omar Montes

'Tu cara me suena' está a punto de arrancar los motores de su duodécima edición en Antena 3. Tal y como avanzamos en El Televisero, será el próximo viernes 4 de abril cuando el talent que presenta Manel Fuentes regrese a la televisión para tomar el relevo de 'El desafío'.

"Es una temporada que presenta muchas novedades. Arrancamos temporada con muchísima ilusión y muchas expectativas. Es un formato que tiene muchos atributos", recalcaba Carmen Ferreiro, la directora de Entretenimiento de Atresmedia que volvía a poner en valor como 'TCMS' es el formato de creación propia de más éxito en todo el mundo.

Carmen Ferreiro también ha querido defender el casting de 'Tu cara me suena 12' ante lo variopinto que es. "Todos los años nos sorprendemos con el casting. Este año hay 53 años de diferencia entre la más joven y el más maduro que es Bertín. Es un formato transversal", recalcaba. "Siempre pensamos que el programa es para toda la familia y queremos que todos se sientan representados", añadía al respecto Laia Vidal, la directora del espacio.

Bertín Osborne, Ana Guerra, Manu Baqueiro, Gisela Lladó, Goyo Jiménez, Yenesi, Esperansa Grasia, Melani y Mikel Herzog Jr. son los nueve concursantes que lucharán por la victoria en esta edición. Y durante la presentación se han mostrado imágenes de las primeras cuatro galas con algunas imitaciones como Bertín Osborne haciendo de Omar Montes, Melani de Cèline Dion o Sabrina Carpenter, Mikel Herzog de Abraham Mateo, Gisela de Katy Perry, Manu Baqueiro de Harry Styles, Ana Guerra de Karol G y Yenesi de Amaia Montero y Yurena.

Silencio sobre Carlos Latre en la presentación

El nivel de este casting es tan alto que han avanzado que al jurado le ha costado puntuar. "Esta es la temporada en la que al jurado más le está costando puntuar porque nadie está de 4 o de 5 y eso les está poniendo en un aprieto. El jurado no ha dimitido aunque creo que algunos tendrían ganas en alguna ocasión, porque realmente es un papelón. Están haciendo actuaciones que podrían ser de semifinal o de final y eso nos promete una temporada con sorpresas y un nivel artístico brutal", explicaba Laia Vidal.

Con respecto al jurado, cabe recordar que regresa Ángel Llácer tras tenerse que ausentar el año pasado por la enfermedad que estuvo a punto de costarle la vida. Y la otra gran novedad es Florentino Fernández, que llega para ocupar el hueco de Carlos Latre tras su salto a Mediaset. Y sobre Latre cabe decir que en ningún momento le han nombrado durante la rueda de prensa.

"Flo ha encajado en el jurado a la perfección. Desde el primer día está jugando, con su humor gamberro nos está haciendo reír y nos está dando un aire fresco. Nos viene muy bien tras 12 temporadas tener un poco de diversión y diversidad", confesaba Laia Vidal sobre el nuevo fichaje de 'Tu cara me suena'.

El esperado fichaje de Bertín Osborne y Melani, "la protegida"

Junto a ellos se mantendrán Lolita Flores y Chenoa, que este año volverá a vivir un reencuentro con un ex compañero de 'OT 1' como vivió con Rosa López en la quinta edición y el año pasado con David Bustamante. Y es que este año tendrá a su amiga Gisela como concursante. "Empecé con ellos y se grababa en este mismo plató, por lo que se remueven muchas cosas. Me hace especial ilusión proque es mi primer programa tras haber sido mami", confesaba Gisela.

Aunque si hay una estrella en el casting de 'Tu cara me suena 12' es Bertín Osborne. Un fichaje muy buscado durante años tal y como reconocía Carmen Ferreiro. "Estuvo a punto de materializarse en la temporada anterior y no pudo ser por problemas de agenda. Este año, después de muchos años de estar ahí un poco encima, por fin han confluido todos los astros para que pudiera ser. Pero es algo que llevábamos mucho tiempo queriendo", aseveraba la directora de Entretenimiento sobre el presentador y cantante, que ha sido el gran ausente de la presentación.

Y si por algo será recordado 'Tu cara me suena 12' es porque es la primera edición que cuenta con una menor en el casting. "La tenemos que proteger", defendía Manel Fuentes sobre Melani García. No obstante, pese a ser la pequeña parece que será una de las grandes favoritas. "Al principio dije que no porque me hacía iluisión pero estoy en segundo de bachiller, me estoy preparando para la EBAU y no sabía cuántos días eran. Pero me hacen la vida tan fácil que salgo del instituto y me recogen en coche para ir a grabar", relataba ella.