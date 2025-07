Melani García se convirtió el pasado viernes en la ganadora de 'Tu cara me suena 12'. La joven que ha cumplido los 18 años en el concurso de Antena 3 vuelve así a llevarse la victoria en un programa de televisión tras haber ganado 'La Voz Kids'.

Melani se alzó con la victoria tras ganar en la gran final a Esperansa Grasia, que dio la sorpresa al quedar segunda por delante de otros de los favoritos como Mikel Herzog Jr. o Ana Guerra y Gisela. La valenciana conquistó al público con su versión de "I dreamed a dream", la canción de Los Miserables metiéndose en la piel del personaje al que interpretó Anne Hathaway.

En El Televisero hemos podido charlar con Melani García sobre su paso por 'Tu cara me suena 12', por algunas de las polémicas de la edición y sobre todo por su futuro profesional y si la veremos participando en el Benidorm Fest para posteriormente volver a representarnos en Eurovisión como ya hiciera en el junior.

¿Cómo te encuentras tras haber sido la ganadora de 'Tu cara me suena 12, has podido celebrarlo con helado o una buena fiesta?

Sí, si. Justo al día siguiente de la final, en mi pueblo La Eliana (Valencia) me hicieron un recibimiento con toda la gente en la plaza, vino la banda y tocaron porque como yo empecé en la unión musical de La Eliana a formarme en la música me hicieron un homenaje con todo el mundo y la verdad es que fue muy bonito.

Melani junto a Manel Fuentes y Esperansa Grasia en 'Tu cara me suena'

Eras la gran favorita de la edición, pero se te vio que no te lo creías cuando Manel dijo tu nombre. ¿Llegaste a pensar que podía haber ganado Esperansa tras haber superado ya a Gisela, Ana y Mikel?

Yo es que tenía clarísimo que iba a ganar Esperansa, de hecho la miraba y la decía en plan 'calienta, que sales'. Es que lo piensas y contra tres millones de seguidores que tiene en TikTok no se puede hacer nada, entonces yo estaba para pasármelo bien y disfrutar de estar entre los finalistas. Y entonces cuando Manel dijo Melani me quedé con cara de perdón, fue un sorpresón, es que no me imaginaba por nada que fuera a ser yo.

No obstante, desde el principio se vio que eras la favorita del jurado y del público tras ser la que más galas había ganado. ¿Te ha podido en algún momento la presión de pensar que no ibas a estar a la altura de las expectativas?

No, la verdad es que no he tenido presión porque tampoco vine a 'Tu cara me suena' con el objetivo de buahh tengo que ganar la gala o el programa. Yo quería estudiarme muy bien cada personaje, ya no la voz, sino los gestos y los acordes para hacerlo lo mejor que pudiera y darlo todo y que fuera lo que tuviera que ser. Y luego es que ninguno lo veíamos como un concurso y como un afán de competitividad, al fin al cabo son tantas horas de grabación que era como venga vamos a disfrutar, a reírnos de las bromas de Ángel Llácer.

¿Qué balance haces de tu paso por 'Tu cara me suena'? ¿Qué te ha aportado a nivel profesional como personal este programa teniendo en cuenta que has cumplido los 18 años en él?

Fue muy bonito, nunca voy a olvidar que cumplí los 18 años en el programa, no hay mejor sitio para cumplirlos. Ha sido una experiencia muy bonita y he aprendido muchísimo otros registros que no sabía y controlaba porque yo venía del lírico y ha sido como aprender a cantar desde 0 otra vez porque no había probado a hacer voz de pecho, o rock o algo más pop, entonces gala tras gala ha sido un reto para mí no haber hecho 13 óperas que es lo que habría sido lo cómodo. Y estoy contenta conmigo misma de haber ido superando cada reto y de haberlo hecho lo mejor posible con cada actuación.

Y a nivel personal me llevo gente encantadora como Goyo, Yenesi, a Manu Baqueiro y a un montón de gente que han sido muy buenos conmigo y se han portado genial durante todo el programa. Y ya no solo con todos mis compañeros sino con todo el equipo que hay detrás de cámaras, de sonido, de maquillaje y peluquería.

Eres una de las artistas más deseadas para representar a España en Eurovisión. ¿Vas a presentarte al Benidorm Fest? ¿Con que tipo de canción te gustaría si algo lírico o algo más de otro género?

Sí, está entre mis planes en algún momento presentarme. No lo descarto. Soy muy fan de Eurovisión y yo creo que cuando encuentre la canción perfecta me presentaré. Lo que no quiero es ir deprisa o porque quiero vender mi canción y ya está. No, quiero hacerlo con cautela, paciencia y entonces cuando tenga la canción será el año que me presente. Y me gustaría que fuera una canción que no perdiera mi toque Melani, que tuviera algo de agudos y lírico pero que fuera un mix.

De todas las imitaciones que has hecho cuál te costó más sacar adelante? ¿Y cual ha sido la más especial?

La que me costó más, aparte de la primera que me costó porque al ser la primera no tenía esa costumbre de hacer una actuación cada semana, fue The Rasmus porque fue peculiar y difícil y no sabía por donde cogerla. Y luego la más especial siempre lo digo que fue la primera, la de Celine Dion, porque era todo nuevo, pisar el escenario por primera vez y esa canción tan bonita fue muy especial todo.

Una de los momentos que más sorprendió a todos fue el momento en el que Bertín Osborne decidió renunciar a su puesto en la final dejándoselo a Esperansa Grasia, ¿cómo lo vivisteis vosotros?

Bertín ha sido encantador. Ese gesto nos pareció a todos super bonito porque él que ya tiene su carrera hecha pues quería dejar paso a otros que estamos empezando y creo que fue un gesto muy bonito y que es de agradecer.

Se ha hablado mucho de las clausulas de Bertín Osborne, ¿cómo ha sido trabajar con él?

De eso no sé, pero trabajar con Bertín ha sido muy bonito. Él nos divertía mucho con las anécdotas, no parábamos de pedirle que nos contara anécdotas cuando cenábamos todos juntos. Ha sido encantador con todos.

Ha sido una edición en la que ha habido alguna que otra polémica como lo que pasó con Yenesi cuando abandono el programa. ¿Como lo vivisteis vosotros? ¿Crees que el jurado ha podido ser injusto con ella y con los que no son cantantes?

A ver es que al final Yenesi si que había sacado sus canciones más allá de ser actriz, yo entendí perfectamente que si venía de currárselo todas las semanas y de esforzarse igual que nosotros pues que se sintiese triste de ver jopé me he esforzado y no he tenido recompensa. Pero es que al final es un programa en el que siempre hay que poner un 4 y un 12 y hay que repartirlo entre todos. Es complicado, pero yo la entendí perfectamente. Todo el mundo tiene derecho a salir, tomar el aire un poco y volver luego otra vez.

Yo al principio también me ponía un poco triste si la nota era más baja porque yo al venir de mis estudios y en el conservatorio que ahí te marcan por una nota o la selectividad que si sacas una nota entras y sino no, pues yo cuando me ponían notas bajas también pensaba lo habré hecho fatal pero luego me decían que no, que era porque había que repartir más las notas entre todos y lo entendí y a partir de ahí ya a disfrutar.

Tras proclamarte ganadora dijiste que dividirías el premio con tus compañeros para que las repartieran a una ONG pero en tu caso no dijiste cuanto entregarías y a quién. ¿Lo vas a donar a la DANA?

Sí, es que no dio tiempo porque era en directo y ya era tarde y estaba todo el mundo nervioso y yo me quedé así como parada porque quería hablar pero Manel no se dio cuenta. Y sí, de los 30.000 euros, 6.000 euros irán a la fundación Horta Sud, a la que ya le había donado 6.000 euros así que 12.000 euros van para ellos y poder donar a mi tierra para poder recomponer zonas que han sido devastadas, que yo por ejemplo al conservatorio iba a Riba-Roja y allí lo pasaron mal. Y el resto irán 3.000 euros a las ONG de cada compañero.

Melani cantando 'Los miserables' en la gala final de 'Tu cara me suena 12'

Tras haber hecho 'Los miserables' en la gala final, ¿te has planteado probar suerte en el mundo de los musicales? Ahora de hecho 'Los Miserables' llega a Madrid....

A mí me encantaría. Los Miserables es mi musical favorito, me encanta la banda sonora y todo, entonces oye si me llaman yo encantada. La verdad es que estoy abierta a todas las posibilidades porque los musicales también es una parte de la música y es algo muy bonito y conlleva muchas artes como es bailar, cantar y actuar.

Y ahora que has cumplido 18 años, más allá de ir a la universidad, ¿Qué planes tienes y qué quieres hacer en el mundo de la música?

Me encantaría sacar más música, voy a seguir componiendo. Lo más cercano es que en nada se estrena la primera película que he hecho que se llama "Los muertimer" y que llega a los cines el 14 de agosto y la banda sonora va a ser una canción mía así que estoy muy contenta y orgullosa. Y luego voy a seguir estudiando, voy a ir a la universidad ahora en septiembre, pero con muchas ganas de seguir compaginándolo con la música.