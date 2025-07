Melani García da la sorpresa al revelar qué va a hacer con el premio de 'Tu cara me suena 12' tras ganar

Melani García terminó coronándose como la ganadora absoluta de 'Tu cara me suena 12' con el 48% de los votos durante la gran final de este viernes 11 de julio en Antena 3. La benjamina de la edición se impuso a Esperansa Grasia, Mikel Herzog Jr, Ana Guerra y Gisela con su número de 'Los Miserables', y cuando llegó el momento de desvelar en qué destinaría los 30.000 euros del premio, la concursante sorprendió con su decisión.

"Ha sido un sueño hecho realidad, y con estas personas tan maravillosas y todos vosotros, que sois un equipo increíble", comenzó explicando la joven ganadora entre lágrimas, aún atónita por la arrolladora victoria que firmó frente a sus compañeros. A su lado, Esperansa Grasia dio la sorpresa de la noche alzándose como la segunda finalista con el 36% por encima de Ana Guerra o Mikel Herzog Jr.

Melani García decide compartir el premio de 'Tu cara me suena 12' con sus compañeros

Visiblemente emocionada, Melani García se dirigió a la mesa del jurado y al equipo detrás de cámaras con un bonito mensaje tras meses de galas y actuaciones. "Creo que no se encuentran a este tipo de personas en cualquier programa, así que muchísimas gracias por darme la oportunidad", sentenció entre aplausos la intérprete justo antes de que le entregasen el codiciado premio del concurso.

@_melaniofficial se corona tras una temporada llena de talento, emoción y actuaciones inolvidables.💫



❤️‍🩹Semana tras semana nos ha sorprendido con su voz, sus imitaciones… y esta noche, el público ha hablado.



¡Enhorabuena por un triunfo más que merecido!#TCMSFinal pic.twitter.com/S3FLtJB2DE — TuCaraMeSuena (@TuCaraMSuena) July 11, 2025

Fue entonces cuando Manel Fuentes le preguntó cuál sería el destinatario de los 30.000 euros. "Creo que he visto que se ha hecho en otras ediciones, así que me encantaría repartir el premio entre todos los compañeros", anunció la valenciana entre aplausos, volviendo a compartir el dinero con sus compañeros como ya había hecho en galas anteriores cediéndolo a otros concursantes que no habían podido anotar una victoria.

"Al final como decía Ana Guerra antes, esto va de ayudar, también de talento y de sensibilidad. Y el premio, evidentemente eres tú", subrayó orgulloso el presentador de 'Tu cara me suena', que se dirigirá entonces a Melani García con una conmovedora reflexión sobre su paso por el concurso de Antena 3.

"Pocas veces lo he dicho, creo que es la primera vez en una edición que yo digo, y se lo dije a los miembros del jurado, que estábamos ante una estrella internacional, porque así lo creo. Veremos lo que te depara la vida, pero lo creo firmemente después de todo el talento que nos has demostrado", sentenció Manel Fuentes entre aplausos.