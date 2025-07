Incredulidad por la impensada expulsión de Ana Guerra en la final de 'Tu cara me suena': "Menudo robo"

Ana Guerra protagonizó uno de los números más aplaudidos de la gran final de 'Tu cara me suena 12' celebrada este viernes 11 de julio. La canaria se metió de lleno en la piel de Melody para bordar su actuación en el festival de Eurovisión con 'Esa diva'. Y tras un número que causó sensación y una trayectoria llena de buenas imitaciones, el cuarto puesto de la cantante dejó en shock a muchos espectadores en redes sociales.

Una vez todos los finalistas pasaron por el escenario, llegó el momento de conocer el veredicto del público y eliminar a los aspirantes menos votados de la noche. Si bien Gisela fue la primera en despedirse de la carrera por el premio con un 12%, la canaria le siguió muy de cerca con el cuarto puesto de la noche, con el 13% del total de votos. Finalmente se han clasificado para el final de la competición Melani García, Mikel Herzog y Esperansa Grasia.

"Ha sido una experiencia dura a la par que feliz, sobre todo me quedo con el trato de este programa", comenzó explicando Ana Guerra tras conocer que había recibido únicamente ese 13% de los votos de la audiencia pese su gran número. "Por favor, que viva muchos años más 'Tu cara me suena' y enhorabuena a mis compañeros, al jurado y muchas gracias a ti, Manel", terminó señalando la cantante.

"Estoy flipando... ¿Ana Guerra cuarta? No, no me creo esto del público", sentenció un seguidor de la gran final del concurso en Antena 3 tras conocer cómo quedaba el top 3 final de la noche. "Súper injusta la cuarta posición de Ana Guerra, se merecía haber quedado segunda", escribió otro espectador del programa en X.

Shocked con lo de Ana Guerra #TCMSFinal — Alvi 🐅 (@Alvideer) July 11, 2025

COMO QUE ANA HA QUEDADO EN CUARTO ESTAMOS LOCOS???? #TCMSFinal — eloisa (@stratfordzxrry) July 11, 2025

Super injusta la cuarta posición de Ana Guerra, se merecía haber quedado segunda.#TCMSFinal — María Teresa (@MaraTer02590623) July 11, 2025

Ana Guerra siempre quedando la cuarta. #TCMSFinal — Alex. 🦊 (@cxmbrx) July 11, 2025

¿Esperansa entre los tres mejores? Menudo robo. Me voy a la cama. #TCMSFinal — Gadegània (@gadegania) July 11, 2025

Estoy flipando... ANA GUERRA 4?? NO, no me creo esto del público. @TuCaraMSuena #TCMSFinal — mcarmen (@csimymami) July 11, 2025

Que yo pensé que Ana Guerra iba a quedar 2ª 😳 #TCMSFinal — ♎ (@albertu26) July 11, 2025