Chenoa estrena 'Dog House' y ya apunta a las Campanadas: "Estoy en TVE como niña con zapatos nuevos"

RTVE apuesta por la concienciación sobre abandono animal con 'Dog House', su nuevo formato sobre adopciones de perros presentado por Chenoa. El programa, que se estrena este martes 15 de julio a las 22:45 horas, propone un espacio donde personas y animales se encuentran en busca de una conexión real, en un entorno especialmente diseñado para favorecer la convivencia y el cariño mutuo. Más allá del entretenimiento, el espacio aborda de forma directa una problemática creciente: el abandono de animales en los meses de calor. "Es una labor social descarada", explica Chenoa, visiblemente emocionada por su implicación en el proyecto.

Convertida en uno de los rostros más reconocibles y queridos de la actual parrilla televisiva trabajando en tres grupos televisivos simultáneamente, Chenoa vive un momento profesional especialmente dulce. Tras su paso por 'The Floor', donde destacó como presentadora, la artista valora con entusiasmo el respaldo de la cadena pública. "Estoy como niña con zapatos nuevos", afirma, sin ocultar su ilusión ante la posibilidad de dar las Campanadas en la Puerta del Sol, una tradición con la que sueña desde hace años y que no descarta compartir con su amiga y cómplice televisiva Eva Soriano.

Mientras tanto, continúa brillando como jurado en 'Tu cara me suena', que encara su recta final con una audiencia sólida y un casting que ha superado todas las expectativas iniciales. "Melani es una bestia parda", señala Chenoa sobre la ganadora de esta duodécima edición. Lejos de las polémicas que han salpicado puntualmente esta temporada, la cantante defiende el ambiente natural y distendido que reina en el programa de imitaciones: "Se lleva todo súper bien. Es todo más natural de lo que parece".

A la espera del lanzamiento en septiembre de 'Operación Triunfo 2025' donde repite como presentadora, Chenoa mantiene el foco en 'Dog House', su apuesta más personal y comprometida hasta la fecha. Un formato que combina sensibilidad, entretenimiento y conciencia social, y que consolida su presencia en RTVE como una figura clave en esta nueva etapa de la cadena pública.

Chenoa, estrenas 'Dog House'. Cuéntanos qué vamos a ver en este formato.

CHENOA - Vamos a ver historias muy chulas de adopciones de perritos. Que bueno, que ahora mismo en estos meses de calor, aparte que como que todo el mundo abandona perros, está muy bien para concienciar.

Reconoces que te has emocionado en este programa. Vamos a ver mucha emoción porque también es una labor social, ¿no?

CHENOA - Sí, es una labor social descarada y aparte yo me emociono mucho, pero cuando están en la zona esa de la casa donde no estoy yo, es donde se conocen los perritos entre ellos. Y porque hay veces que se conocen perritos que ya están en casa de las familias que quieren un compi, o la persona que va a conocer el perrito. Ahí yo no estoy, pero lo he visto y es de lágrima, claro. Es que ver cómo se enamoran o como el perro no dice nada de repente...

Estás últimamente siendo uno de los rostros más queridos de Televisión Española. ¿Cómo estás valorando que estén apostando por ti?

CHENOA - Con mucho cariño y mucho agradecimiento. Tú sabes que esto aparte viene y va. Entonces yo ahora mismo estoy como niña con zapatos nuevos, jugando mucho, divirtiéndome, haciendo que la gente lo pase bien. Tampoco tengo mucha más pretensión que trabajar y hacer entretenimiento.

Con 'The Floor' lo petaste, ¿qué balance haces ahora que ya ha pasado un tiempo?

CHENOA - Qué gran trabajo, la verdad es que es un equipazo y lo pasé bien. Fue duro, porque grabábamos y era duro ver cómo, de repente, gente que llevaba un buen rato ahí en el tablero, pues oye, se trababa o se quedaba en blanco, era una cosa súper rara. Pero bueno, la aceptación, guay. Aparte, tengo amigos que lo veían. Me decían: "Oye, nosotros nos juntamos en casa y jugamos y tal... y es que era muy fácil". Y yo les decía: "Sí, ve allí". Es que cuando te dicen lo de: "Al duelo". Ahí ya se complica la cosa. El cerebro empieza como a colapsar.

Es típico de Televisión Española que terminen dando las campanadas los rostros que han triunfado más durante ese año. ¿Tú te verías en la Puerta del Sol?

CHENOA - En la Puerta del Sol. Pues no lo sé. Hombre, ilusión hace. Me parece guay. Es que todas esas cosas, como son de toda la vida, me encantan. Porque bueno, yo soy muy fan. Y aparte me encanta la tele. Pero es verdad que las campanadas siempre han sido una cosa importantísima.

¿Con qué rostro de la cadena te gustaría?

CHENOA - Yo con la soriana, con Eva Soriano.

Pues sí, pegáis un montón...

CHENOA - Es que somos pareja, somos love. Eva, ¿quién te quiere a ti? Hombre, la Chenoa.

Otra de las cosas que se ha acabado es 'Tu cara me suena', ¿qué balance haces de esta duodécima edición?

CHENOA - El balance es espectacular, porque cuando la gente vio el casting decían: "Qué casting..." Siempre hay una crítica del casting. El casting ha funcionado súper bien, no hemos bajado casi del 20% de share, que es mucho, y luego, pues que tenemos concursantes que han llamado la atención. Melani es una bestia parda, es que es tremenda. Es que ganar a Melani es complicado.

También os habéis visto envueltos esta edición por la polémica con Yenesi, ¿después de todo lo que pasó has podido hablar con ella?

CHENOA - Nada, la habéis dado ruido, pero nada que ver. Se lleva todo súper bien. Es todo más natural de lo que parece. Lo que pasa es que es normal que se haga bola. Yo lo entiendo.

Y también te vamos a ver en 'Operación Triunfo 2025' Hace poco se ha anunciado el jurado, ¿qué te parece?

CHENOA - Ya comentaré cositas. Por ahora voy con 'Dog House'.