TVE anuncia la fecha de estreno de una de sus mayores bazas para este verano tras el 'Grand Prix 2025'

Tras lanzar la nueva temporada de 'El Grand Prix' el pasado lunes con su peor estreno en audiencias debido a su tardío horario; TVE ha fijado ya la fecha de lanzamiento de otra de sus grandes bazas para el prime time de este verano: 'Dog House' con Chenoa.

Así, Chenoa regresa al prime time de TVE tras el gran éxito que cosechó al frente de 'The Floor' hasta hace unas semanas. Ahora la cantante se pondrá al frente de 'Dog House', el programa dedicado a concienciar sobre la adopción de perros y que se estrenará el próximo martes 15 de julio justo después de 'La garita', el programa sustituto de 'La Revuelta'.

De esta manera, 'Dog House' ocupará el hueco que dejó la semana 'That's my jam: que el ritmo no pare' y que esta semana ocupó la película "Viaje al paraíso". Con ello, Chenoa se enfrentará en TVE a un nuevo episodio de 'Renacer' en Antena 3, a 'Código 10' en Cuatro, a 'El gran show' en Telecinco y a 'Tor' en La Sexta.

El programa que ha emocionado a millones de personas llega a RTVE: @Chenoa nos transporta a un lugar especial donde ocurren pequeños milagros 🐾



🐕‍🦺GRAN ESTRENO de 'Dog House' el próximo martes, después de #LaGarita, en @La1_tve.https://t.co/eOZicsvMcf pic.twitter.com/CHsC0GB9y8 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) July 9, 2025

Así es 'Dog House', lo nuevo de Chenoa en TVE

‘Dog House’ es un formato creado por Five Mile Films y distribuido por All3media, que ya cuenta con ocho versiones internacionales, entre ellas Reino Unido, Australia, Alemania o Países Bajos. El programa invita a descubrir un refugio muy especial donde personas de distintas edades y circunstancias buscan adoptar un perro y comenzar una nueva etapa juntos.

Mediante cámaras robotizadas, el programa narra el viaje emocional completo: desde que los perros llegan al centro de acogida hasta su posible adopción, pasando por ese primer encuentro lleno de emoción. Cada familia o individuo lleva consigo su propia historia personal y un fuerte deseo de compartir afecto.

Las personas que acuden al albergue traen sus propias historias de vida y deseos de dar y recibir amor. ‘Dog House’ pone en valor la conexión única que puede surgir entre un ser humano y un animal, resaltando cómo una adopción puede transformar la vida de ambos.

Con esta producción, RTVE reafirma su compromiso con la protección animal y el impulso de la adopción en un contexto en el que más de 100.000 perros siguen esperando una segunda oportunidad en España. ‘Dog House’, un programa de bonitas historias entre dos especies destinadas a quererse.