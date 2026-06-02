En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Braulio trata de hablar con Alejo sobre la muerte de su padre después de que su madre le haya contado todo lo que sucedió.

Mercedes muestra su preocupación ante Dámaso después de que unos jornaleros hayan abandonado sus tierras después de estallar el escándalo sobre su verdadera identidad.

Rosalía sigue mostrando su dolor por no poder disfrutar como querría de su hija y su hermana Leonor le pide que tenga cautela y le desafía a que le cuente a Rafael que ella es la verdadera madre de María.

Benigna no duda en amenazar a Atanasio con contarle a Matilde que fue él quién le obligó a dejar de darle el bebedizo que tanto le ayudó. Y Matilde cree que su marido y Benigna le están ocultando algo. Por su parte, Francisco por fin le pide matrimonio a Pepa, ¿tendremos nueva boda a la vista? ¿Qué pensará la doncella de la petición de su pareja?

José Luis, desbordado, se derrumba ante Hernando, provocando que el marqués tome una tajante decisión sobre el futuro del ducado después de que Rafael quiera devolverle el título.

Mientras tanto, Pedrito alimenta las sospechas de Luisa y Bárbara sobre Rosalía y lo mucho que está siempre pendiente de la pequeña María ¿Qué descubrirán?

Luisa en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Enriqueta le deja claro a Rafael que es capaz de denunciar a Alejo si no le vende parte del Valle para saldar la deuda que tenían con su marido por el bien de sus hijos.

Tras ello, Rafael estalla contra su hermano Alejo por no haberle contado nada de lo que pasó con su tío. Y abrumado por todo, el duque toma una decisión que lo cambiará todo tal y como le confiesa a José Luis asegurando que ha llegado el momento de tomar cartas en el asunto.

Después de que Francisco se fuera de la lengua sobre su intención de casarse con Pepa, la doncella le confiesa a Luisa que no está preparada para dar ese paso tan importante.

Atanasio no duda en amenazar a Benigna mientras Matilde muestra su preocupación porque la mujer permanezca en la Casa Pequeña si su bebé está bien y no necesita más su ayuda.

El escándalo en torno a Dámaso sacude con fuerza tanto la Casa Grande como la Casa Pequeña y las consecuencias no tardan en llegar después de que alguien en el pueblo haya identificado su verdadera identidad.

Por su parte, Rosalía ignora los ruegos de su hermana Leonor y se presenta en la Casa Pequeña para ver a su hija María sin miedo a represalias y a quién alguien la pueda ver.