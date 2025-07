Una soltera se revuelve ante el equipo de 'First Dates' por el feo gesto de su cita: "¿Qué hago aquí?"

Carmen acudió este martes 15 de julio a 'First Dates' con la idea de encontrar a un hombre que no fuese de su edad y nada obsesionado con su físico. Por eso, cuando Javier puso un pie en el 'Summer Resort' de Telecinco, la diseñadora dio por hecho que la cena era una pérdida de tiempo. Sin embargo, la soltera decidió dar una oportunidad al empresario, sin ser consciente de la velada llena de momentos incómodos que tendría que afrontar.

"Busco a alguien que me acompañe un poquito, estoy en el momento de enamorarme", anunció la diseñadora nada más llegar al restaurante junto a Carlos Sobera. "Soy romántica, pasional sobre todo, en lo bueno y en lo malo. Busco un hombre que tenga las cosas claras y que todo lo que me aporte sea positivo", explicó al presentador, desvelando también su requisito más importante a la hora de ligar.

Carmen teme lo peor tras conocer a su cita de 'First Dates': "Eso me echa bastante para atrás"

"Los hombres de mi edad no me suelen gustar casi nunca, creo que por genética me conservo bien y la mayoría de veces, no es que parezcan mis padres, pero casi", advirtió la de Murcia antes de que 'First Dates' le mostrase un ejemplo de todo lo contrario a lo que había pedido para su paso por el programa. "No me gustan las mujeres de mi edad. Bueno, sí me gustan si están bien, se cuidan y eso. Pero las prefiero más jóvenes", comenzó explicando Javier, de 51 años como la soltera.

Carmen y Javier en 'First Dates'

Precisamente, tener en común el querer parejas de menor edad, era su principal punto de desencuentro. "No me ha gustado, no es un chico feo, es guapo pero no es mi estilo. Me gusta que se cuiden y estén fibrados, pero no tan exagerados ni tan ajustados", explicó rápidamente Carmen ante las cámaras del programa.

"Este cuerpo viene de mi padre y mi madre que lo hicieron muy bien", aseguró el empresario luciendo su físico, algo que no sentó demasiado bien a su pareja de la noche. "Veo que necesita que constantemente le estén diciendo lo guapo que es, lo fuerte que está... Y es algo que me echa bastante para atrás de un hombre", comentó algo hastiada la soltera de 'First Dates'.

"Ha habido momentos que he dicho ¿qué hago aquí?"

Y la cosa no mejoraría durante la cena. "Tengo muy buena genética, a lo mejor llevo sin ir al gimnasio dos años y estoy igual. Es que llevo una vida muy activa", explicó Javier, que centró gran parte de la velada en hablar de su físico y sus relaciones. "Ha habido momentos que me he sentido súper incómoda y he dicho '¿qué hago aquí?', porque mira que el chico es majo pero... Eso me ha fallado", aseguró la diseñadora ante las cámaras.

Pero si hubo un momento en el que Carmen se revolvió contra su cita fue cuando Javier contestó al teléfono en mitad de la cita, interrumpiendo la cena sin pensarlo. "Me ha parecido una falta de respeto hacía mí porque directamente el teléfono lo tendría que haber tenido en el bolsillo, o simplemente boca abajo. Yo en una cita no tengo el teléfono en la mesa", espetó la soltera visiblemente enfadada.

"Soy un partidazo, no tengo hijos ni me he casado", bromeó el empresario sin saber que su cita de 'First Dates' dispararía de vuelta burlándose de su confianza. "Uy, algo tienes que tener... Eres mujeriego", sugirió la de Murcia mientras el sevillano cambiaba a un rostro más serio por primera vez en la noche. "Ligo igual que tú ligarás ¿no?", respondió de forma cortante.

"No creo que sea mujeriego pero si es un hombre al que le gusta gustar y que le estén diciendo además. Yo no necesito que me estén diciendo lo guapa que soy, ya lo sé", comentó más tarde Carmen ante las cámaras, sin saber que la impresión que ambos tenían el uno del otro cambiaría radicalmente tras entrar en la sala de relajación del programa.

"Al principio he tenido dudas pero he visto que tenemos muchas cosas en común"

Por turnos, ambos solteros de 'First Dates' se dieron masajes el uno al otro, creando una escena íntima y más desenfadada. "El masaje de bambú ha sido una risa, me ha encantado... se le iban las manitas para arriba", comentó entre risas la diseñadora. "Se me habrá ido por algún nerviosismo que me ha entrado pero yo no he metido mano", reconoció el empresario algo avergonzado.

"Lo he visto como un niño pequeño, pero al final me ha dado un poco de ternura y lo he terminado viendo de otra forma", reconoció Carmen antes del momento de la decisión final, donde la respuesta de ambos llegó como una sorpresa tras una velada de tensión. "Yo sí tendría una segunda cita con Carmen, para conocernos un poquito más, podemos hacer cosas ¿Por qué no?", señaló el de Sevilla. "Sí tendría una segunda cita porque la verdad, al principio he tenido varias dudas pero conforme he ido conociéndolo he visto que tenemos muchas cosas en común", resolvió la soltera.