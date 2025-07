Pánico de una participante de 'First Dates' ante las cámaras tras vivir un auténtico 'tierra, trágame'

José Carlos y María acudieron a 'First Dates' este lunes 14 de julio desde situaciones muy distintas pero con un objetivo en común, encontrar a su media naranja. Mientras que el empresario de Málaga iba buscando reencontrar el amor tras su divorcio, la de Sevilla llegó al 'Summer Resort' de Telecinco algo escéptica por su larga búsqueda de un compañero. Por lo que cuando su cita sacó a relucir una de sus peores fobias, la andaluza vivió un momento de pánico ante las cámaras.

"Lo que más me apasiona es todo lo de agua salada, entonces traía esto para la chica, un poco de agua salada de Málaga", anunció el empresario de 54 años con un frasco que más tarde entregaría a María, que cuando llegó quedó impresionada con el físico de su pretendiente. "Muy guapo y apuesto, podría ser modelo", confesó ante las cámaras la responsable de desarrollo.

Y José Carlos no tardó en dejar claro lo que busca en una mujer tras haber estado casado 19 años. "Me gustan las mujeres que saben estar, que tengan educación, me da igual si son más altas o más bajas, rubias o morenas. Lo que realmente importa es que sean bonitas por dentro", aseguró el malagueño. Fue entonces cuando explicó a su cita el motivo por el que le gusta que le llamen 'Acqua'.

María y José Carlos en 'First Dates'

El empresario se remontó entonces a sus orígenes italianos y cómo su apellido es Acquaroni, lo que coincide perfectamente con sus mayores pasiones en la vida. ""Me gustan todos los deportes de agua, navegar en barco, bucear, hacer snorkel", comenzó explicando el soltero de 'First Dates' antes de remontarse a su pasado como federado en regata cuando tan solo era un niño. "Me compré un barco y ahora lo usamos mucho… ¿Alguna bandera roja?", preguntó el empresario al ver la cara de preocupación de la sevillana.

Y es que, María había estado guardando un secreto durante toda la cita desde el inicio de la velada. "El mar es mi única fobia, Dios...", comentó visiblemente apurada ante las cámaras del programa, sin saber muy bien como confesar al malagueño su profunda incompatibilidad con su estilo de vida. "No soy muy buena en raquetas ni en acuáticos. Se nadar por supuesto", explicó entre risas la responsable de desarrollo.

"Ay mira, por lo menos no se me va a ahogar en el barco", señaló el soltero de 'First Dates' ante las cámaras del programa, resolviendo el tenso revés con una risa. "Me encantan los barcos y jamás he estado de crucero, entonces me gustaría mucho ir a la costa italiana y la griega", anunció el empresario, a lo que María no dudó en apuntarse dejando a un lado sus miedos.

Finalmente, pese a sus diferencias y las dudas iniciales entre ambos, la andaluza abrió la puerta a explorar su miedo a alta mar de la mano del malagueño. "Creo que es una persona muy afín a mí, muy divertida y que podríamos gozar la vida juntos. Por eso, te doy mi pulsera de todo incluido en el amor", aseguró la de Sevilla, apostando por una segunda cita con el empresario. "Pues entonces nos vamos de crucero", resolvió Acqua abandonando el set del programa del brazo junto a su cita.