Un soltero de 'First Dates' tiene que plantarse ante su cita tras su exigente propuesta: "Paso"

'First Dates' ha oficializado su salto a las noches de verano de Telecinco este lunes 14 de julio con el estreno de su edición 'Summer Resort', donde el restaurante del dating show ha cambiado de aires para recibir a una nueva tanda de solteros con todo tipo de lujos. Y los momentos de tensión y malentendidos no estuvieron ausentes en esta primera entrega, empezando por la cita de Eddy y Agnes, que contra todo pronóstico protagonizaron un final subido de tono.

Tras introducir a la primera tanda de solteros que llegaron al restaurante en busca de su media naranja, Carlos Sobera recibió a una repetidora del formato, concretamente Agnes, una tatuadora de Barcelona. "Mi forma de ser es muy libre, soy una persona muy nerviosa con muchas ganas de comerme el mundo por así decirlo", comenzó explicando la joven de 24 años antes de que el presentador recordase su accidentado paso por el programa.

Eddy se planta ante las exigencias de su cita en 'First Dates': "Me cuesta hablar de esas cosas"

"Soy un poco escrupulosa y la verdad es que tuvo un par de gestos en la mesa que me hicieron replantearme toda la relación con ella", confesó la catalana, que pese a su mala experiencia con una chica en 'First Dates', regresó este lunes en busca de una segunda oportunidad, concretamente con Eddy, un camarero de 22 años. "Soy apasionado, en todos los sentidos, soy cien por cien fogoso. Me gusta el deporte, la música, bailar", aseguró el soltero nada más entrar.

Agnes y Eddy en 'First Dates'

Y a primera vista el joven procedente de Cuba pareció encajar en el prototipo de la catalana. "Me parece muy guapo y muy mono", aseguró la joven ante las cámaras. "Físicamente te diría que es mi tipo, me gusta pero no al 100%", explicó también el cubano, deslumbrado por las cosas en común que parecía compartir con su cita. Pero pronto descubrieron que había cuestiones fundamentales que lo separan.

"Lo de la rave como que lo tengo muy de pasado...", lamentó la soltera de 'First Dates' cuando Eddy explicó que entre sus principales pasiones se encontraban este tipo de fiestas y el anime. "Me gustaría ser actor y músico, yo lo que quieras te hago", aseguró el joven, dejando algo fría a su cita. "Lo veo un poco... sí que es verdad que el arte es muy difícil y hay que tener claro lo que uno quiere hacer, porque o le metes todas las ganas o no", señaló la tatuadora algo decepcionada.

"Me ha faltado un poco de conversación por su parte"

"Se podría decir que es muy simpático...", comentó algo apurada ante las cámaras del programa antes de sincerarse con su cita. "La verdad que mi vida amorosa es un poco un desastre. Me falta encontrar a alguien que tenga las cosas claras, que no me corte a mi las alas, nada de celos, porque a mí me gusta ser libre, no creo que nadie sea de nadie", aseguró la joven en busca de una total honestidad.

"La comunicación es la base de todo, no pasa nada", señaló rápidamente el soltero de 'First Dates', que al momento se arrepentiría de sus palabras para cerrarse en banda a discutir los términos de su posible relación. "A mí me cuesta hablar estas cosas si te soy sincero... porque no soy de hablarlo en ese sentido... paso", resolvió el cubano, zanjando el tema de lleno sin lugar a réplica.

Un detalle que no gustó demasiado a la repetidora. "Creo que escucha más que habla, que está bien, pero me ha faltado un poco más de conversación por su parte", lamentó Agnes, que pese a terminar la cena con una impresión algo fría de su acompañante, la temperatura no tardaría en subir cuando llegaron al jacuzzi del programa. "Yo no he traído bañador", anunció Eddy antes de quedarse completamente desnudo ante las cámaras y su cita.

"Que se haya desnudado delante de mi sin problema..."

Agnes y Eddy en el jacuzzi de 'First Dates'

"Que se haya desnudado delante de mi sin ningún tipo de problema no me ha molestado obviamente. Si hay alguien que se escandalice al ver un cuerpo, esa persona es la que necesita ayuda", comentó la soltera de 'First Dates' impresionada por la espontaneidad del camarero. Un atrevimiento que se traduciría minutos después en un apasionado beso entre el agua. "Igual que le ha faltado hablar, por otro lado lo ha compensado con eso así que no pasa nada", subrayó la joven con una sonrisa.

"La verdad que me lo he pasado muy bien contigo y he estado muy cómoda", aseguró la tatuadora en el momento de la decisión final junto a Eddy, que con una sonrisa cómplice también confesó su decisión sobre este primer encuentro. "Yo también he estado muy cómodo, y la verdad que me gustaría tener una segunda cita", aseguró el joven antes de que ambos abandonasen juntos el restaurante.