Sonsoles Ónega se levanta de la mesa en directo por las órdenes de su dirección: "Me voy"

Sonsoles Ónega nunca ha tenido reparos en enfrentarse a sus directores. Lo hizo en 'Ya es mediodía' y en los inicios de 'Y ahora Sonsoles' cuando la directora era Patricia Lennon y posteriormente con otros directivos. Y eso es lo que ha vuelto a hacer este lunes al cambiar de mesa de debate.

Así, tras concluir la primera tertulia en la que se encontraban como colaboradores Antonio Naranjo, Pilar Vidal, María José Suárez y Ángel Antonio Herrera, la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' procedía a cambiarse de set para seguir con el programa cuando recibía órdenes por parte de la dirección del formato.

"¿Me voy ya o no me voy directora?", preguntaba Sonsoles Ónega en pleno directo. "Me voy. Está hoy fatal la directora, ha venido de...", aseveraba la presentadora cuando Pilar Vidal no se cortaba al decir que "ha venido tonta, tonta".

Sonsoles sigue con su guerra con la directora de #YAS14Jul pic.twitter.com/6RS3FP0Ejs — TVMASPI (@sebas_maspons) July 14, 2025

Tras ello, era Sonsoles Ónega la que le seguía el juego a la colaboradora al señalar lo mandona y nerviosa que había regresado la directora tras haber estado fuera el fin de semana. "Ha venido muy nerviosa la directora, viene de Formentera, y es que no se puede", confesaba la presentadora.

"Se ha ido la directora a Formentera y viene que me está dando un programa malísimo, ¿verdad Ángel Antonio?", terminaba de contar la presentadora de 'Y ahora Sonsoles' antes de presentar a la segunda mesa de colaboradores y darle la bienvenida a Roberto Brasero para hablar de la DANA que hemos vivido este fin de semana.