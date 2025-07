Gonzalo Miró sorprende en 'Espejo Público' con su inesperado palo al Gobierno: "No se puede permitir"

Gonzalo Miró ha alzado la voz en 'Espejo Público' durante su colaboración de este lunes, 14 de julio, al abordarse las negociaciones que han arrancado entre el Gobierno y los partidos independentistas catalanes sobre la financiación autonómica de Cataluña. Unos pactos con los partidos Junts y Esquerra Republicana a fin de garantizar la estabilidad del ejecutivo central que han sido puestos en solfa en la tertulia del programa matutino de Antena 3.

El popular colaborador de televisión y radio ha sido meridianamente claro en su posicionamiento: se ha mostrado favorable al sistema de las autonomías, pero apelando a que se aplique de forma equitativa y siendo claramente contrario a que unos territorios gocen de ventajas o privilegios sobre otros ante la posibilidad de que hubiera más concesiones a Cataluña; que es lo que precisamente se ha apuntado en el magacín bajo el rótulo "más concesiones a Cataluña".

"Yo nunca he entendido por qué unas comunidades autónomas tienen que tener unos privilegios sobre otras en general. Y no creo que sea una cuestión de PSOE o de Partido Popular, porque ambos partidos han pactado cuando lo han necesitado y en el mismo sentido", ha comentado Gonzalo Miró en un primer lugar.

"Y no lo entiendo no porque tenga más manía o más querencia hacia una comunidad u otra, porque yo creo que eso es indiferente y me parecen bien las autonomías. Pero sí tendrán que explicar, en función de cómo termine este acuerdo, el cómo beneficiar a un rico de Barcelona no va a perjudicar a un pobre de Badajoz", ha proseguido pronunciándose el tertuliano, evidenciando su inquietud por esa cuestión.

Gonzalo Miró habla claro como el agua: "Esto es lo que un gobierno de izquierdas y socialista no se puede permitir"

"Esto es lo que un gobierno de izquierdas y socialista no se puede permitir", ha sentenciado Gonzalo Miró con rotundidad, siendo un inesperado 'palo' al Gobierno de Pedro Sánchez. "Que tú quieras ceder ciertas competencias a Cataluña y que luego a esas competencias se puedan adherir Andalucía o Extremadura o la comunidad que sea, es una cosa y eso a mí no me parece mal", ha valorado. Sin embargo, le parecería injusto si otras regiones no pudieran acceder a esas mismas concesiones.

"Ahora, yo necesito que alguien me explique que eso no va a pasar y que el rico de Barcelona no va a ser beneficiado en detrimento del pobre de Badajoz", ha insistido, pidiendo al Gobierno desde el matinal de Antena 3 que exista una total y absoluta transparencia en este sentido.

"Yo como catalana también quiero que se explique y creo que existe la garantía para que eso se haga así precisamente y no perjudique a ningún trabajador de Extremadura y beneficie a un rico de Barcelona", le ha replicado por su parte Afra Blanco. "Esto es lo que tendrá que explicar el Gobierno", ha reiterado Gonzalo Miró.