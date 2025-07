'Sueños de Libertad', avance semanal capítulos del 14 al 18 de julio: Gabriel seduce a Begoña y un descubrimiento bomba

'Sueños de Libertad' se encuentra en un momento convulso con la llegada de Gabriel de La Reina y el plan que prepara para acabar con los De La Reina y para lo que no dudará en aliarse con María y tratar de acercarse a todos los allegados como Cristina o Begoña.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', María se revolvía por dentro al darse cuenta de que Andrés todavía ama a Begoña. Y es que aunque con su enfermedad ha conseguido retomar su relación y que vuelva a dormir con ella, saber que él sigue amando a su cuñada la deja tocada. Tras ver la complicidad que hay entre Begoña y Gabriel, María se mostraba desconfiada con el abogado después de la alianza que alcanzaron. Pero no dudaba en aprovechar la situación y le pide a Gabriel que seduzca a la enfermera pues así podría conseguir que por fin Andrés se centre en su matrimonio. Sin embargo, Gabriel rechazaba su propuesta.

Por otro lado, Teo descubría las pastillas que se tiene que tomar Gema para su problema del corazón y el niño temía volver a quedarse solo y que se repita la trágica muerte de sus padres. Por su parte, Claudia se daba cuenta de que sus sentimientos hacia Raúl son cada vez más fuertes pero se niega a aceptar que ha encontrado a un sustituto para Mateo en su corazón.

Mientras, Pelayo estaba hecho un mar de dudas pues no sabe si utilizar la información que le proporcionó don Pedro sobre Francisco Cárdenas y es que va en contra de sus principios pero su futuro político está en juego y no dudaba en hablar con Damián y su suegro le aconsejaba que piense con frialdad y le dejaba caer que su rival si que podría usar algo en su contra.

En el dispensario, Begoña y Luz se confesaban sobre sus problemas con Andrés y sus dudas sobre la maternidad. Tras ello, ambas dudaban sobre cómo ayudar a Sandra Diosdado, la hija del atacante. Y después de saber que Andrés no quiere apoyar a la enfermera, Luz no dudaba en animarle a que se olvide para siempre de él.

Cristina se mostraba echa un mar de dudas tras el beso con Gabriel pero Beltrán se presentaba en la colonia con la intención de recuperar a su prometida pese a que ella no está por la labor de volver a darle una oportunidad. Por último, Gabriel decidía proponerle a su tío Damián un plan para inhabilitar a María en la junta de la empresa.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 14 al viernes 18 de julio:

Capítulo 349 de 'Sueños de libertad' - Lunes 14 de julio

Gabriel y Beltrán se pelean en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Damián trata de acercarse a Irene para limar asperezas con ella tras lo sucedido con su hija Cristina y Gabriel aunque don Pedro les interrumpe. Tras ello, Damián acude al taller de la empresa para pedirle explicaciones a Raúl de por qué no le ha informado de su nuevo puesto como mecánico y le reclama que vuelva a ser el chófer de los De La Reina, pero él se niega a volver a su casa.

En la cantina, Cristina decide abrirse y contarle a Beltrán lo que pasó con Gabriel. Y preso de los celos, Beltrán no duda en ir detrás del abogado y se enfrenta a él generando una gran pelea en la que Gabriel sale herido. Después, el abogado acude al dispensario para que Begoña le cure y ambos tienen un momento de gran complicidad y coqueteo.

Mientras, Tasio le echa una gran bronca a su cuñado Chema por su trabajo tan caótico en su primer día como repartidor de Perfumerías de La Reina después de las numerosas quejas que les han llegado de los clientes. Por otro lado, Claudia da el paso y le pide a Raúl tener una cita pero el joven la rechaza.

En casa de los Merino, Joaquín y Gema están muy preocupados por la actitud agresiva de Teo después de la pelea que tuvo en el colegio pues no entienden a qué es debido este cambio del pequeño. Por su parte, María se reúne con don Pedro para comunicarle que no va a apoyar la propuesta de Luis y que por tanto votará con los De La Reina. Y tras ello, el empresario no duda en advertirle de que tienen un acuerdo y si sigue así puede fastidiarlo todo. Después Damián advierte a Andrés de su plan de inhabilitar a María.

Finalmente, Marta, Fina y Pelayo deciden seguir adelante sus planes de convertirse en padres y el marido de Marta les informa de que ya tienen cita en la clínica de Londres. Una noticia que puede favorecer su ascenso político. Lo que Pelayo decide ocultarle a su mujer es su alianza con don Pedro y que podría traerles graves consecuencias. Por su parte, Gabriel le anuncia a María que ha decidido aceptar su propuesta de acercarse a Begoña.

Capítulo 350 de 'Sueños de libertad' - Martes 15 de julio

Gema y Teo en 'Sueños de libertad'

Don Pedro le hace una propuesta a Gabriel para que sea el secretario de la junta de accionistas de Perfumerías de La Reina. Mientras, el abogado le solicita al empresario que solicite la denuncia contra el asaltante del dispensario porque podría dañar la imagen de la fábrica después de su encuentro con Begoña, pero él se niega a aceptarlo y rechaza su petición.

Damián decide visitar a Luis en el laboratorio para tratar de tender puentes entre ellos y le propone conmemorar el 25 aniversario de la empresa lanzando una colección de perfumes entre la que se encuentra Lavanda del Rey y además le entrega una botella de licor muy especial para los Merino. Y aunque Luis lo acepta no termina de confiar en las intenciones de su tío. Tras descubrirlo, Digna no duda en desconfiar de la actitud de Damián hacia su hijo pues piensa que quiere conseguir algo a cambio.

Luz se encuentra muy insegura con el artículo científico que ha escrito y no duda en pedirle ayuda a Begoña para saber su opinión. La enfermera decide echarla una mano y opta por contactar con el doctor Fermín Herrera a espaldas de su amiga para poder conseguir un artículo que esté a la altura. Por su parte, Teo toma la decisión de fugarse a Benavente con su tío pero Gema lo descubre y se produce una fuerte discusión entre ellos.

Tras salir publicado el escándalo familiar del principal rival de Pelayo, él y Marta hablan sobre ello y Marta no duda en celebrar la noticia pues piensa que así su marido puede ver impulsado su ascenso como nuevo gobernador civil mientras él sigue ocultando que ha sido cosa suya. Por otro lado, Beltrán regresa a la colonia tras su pelea con Gabriel para tratar de reconciliarse con Cristina con una condición: que deje su trabajo y vuelvan a Madrid pero ella se niega y acaba con su compromiso.

Después de su encuentro con don Pedro, Gabriel le informa a Begoña de que su propuesta para retirar la denuncia contra Diosdado no ha dado sus frutos. Pero el gesto del abogado sorprende a Begoña, que no duda en quedarse embelesada con él. Y Andrés que les ve juntos y comprueba la complicidad entre ellos no puede ocultar sus celos. Después, Andrés y Begoña tienen una fuerte discusión.

Damián hace llamar a Irene y ambos tienen una conversación muy sincera en la que él le pide perdón por lo sucedido entre Gabriel y Cristina y ambos empiezan a tener una complicidad muy fuerte. Por último, don Pedro le pide a Pelayo que investigue a Gabriel pues quiere saber lo que oculta el sobrino de Damián.

Capítulo 351 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 16 de julio

Andrés, Damián y María en 'Sueños de libertad'

María sigue intentando comprobar si tiene sensibilidad en las piernas y descubre que puede mover los dedos de los pies. Justo en ese instante, Begoña le pilla pero María trata de disimular aunque se muestra cómplice con su cuñada y le da las gracias por haber contratado a Olga como enfermera para ayudarla a su rehabilitación.

Irene decide abrirse con Digna y le revela que está empezando a sentir algo por Damián. Y su cuñada no duda en compartir lo amarga que fue su relación con él y aunque no termina de fiarse de él, opta por animar a la hermana de don Pedro a que de un paso adelante con él si así lo desea. Paralelamente, Damián trata de sonsacar a Manuela si entre María y Raúl hubo algo y tras ello no duda en encarar a María cuando Andrés les interrumpe y da la cara por su mujer.

En casa de los Merino, la actitud de Teo sigue teniendo muy preocupados a todos. Sobre todo, Joaquín y Digna que temen que lo sucedido con el pequeño pueda afectar a Gema con su cardiopatía. Y ante su desesperación, optan por recurrir a Julia para tratar de descubrir que es lo que le sucede al niño. Por otro lado, Tasio le ofrece a Chema un mejor puesto como transportista de larga distancia pero él lo rechaza y Carmen da la cara por él y le hace una confesión a su marido sobre el episodio traumático que le acercó a su hermano.

Después de su ruptura con Beltrán, Cristina busca de nuevo la complicidad y apoyo de Irene pues la joven siente que la mujer le muestra más comprensión que sus padres. Algo que hace que Irene sienta que cada vez está más cerca de su hija gracias a Damián. Y el patriarca no duda en pedirle una cita a Irene pero ella le pide tiempo. Por otro lado, Gabriel y Cristina tienen una charla amistosa en la cantina y al verlos Begoña se siente algo celosa.

Por último, Gabriel vuelve al laboratorio por la noche y manipula la fórmula del perfume en la que está trabajando Luis para su lanzamiento de cara al 25 aniversario de la empresa. Lo peor es que fue Cristina la que se encargó de pasar a limpio esa fórmula y podría ser la que se lleve las culpas de lo sucedido.

Capítulo 352 de 'Sueños de libertad' - Jueves 17 de julio

Gabriel y María en 'Sueños de libertad'

María prosigue con sus avances para recuperar la movilidad aunque sigue guardando silencio sobre su mejoría ante toda la familia y fundamentalmente con Andrés. Mientras, Cristina, ajena a que Gabriel alteró la fórmula del perfume, se la entrega a Tasio para que inicien la producción y después don Agustín no duda en tener una charla con ella por su decisión de cancelar su boda.

Y precisamente, Irene se muestra feliz por estar cada vez más cerca de Cristina. Pero además, don Pedro descubre por Digna que su hermana está empezando a sentir algo fuerte por Damián y dicha revelación no le hace ninguna gracia pues piensa que eso puede llevar a que Damián la utilice para conseguir su plan de acabar con él. Y por ello, no duda en confrontarla y ella se mantiene firme.

En casa de los Merino, Teo sigue con su plan de fugarse a Benavente con su tío pero finge estar bien ante Gema, que sospecha que el niño está ocultando algo. Mientras, Luz recibe la llamada del doctor Herrera, que no duda en darle algunas claves para que su artículo científico sea todo un éxito.

Por su parte, en casa de los De La Reina, Damián se muestra entusiasmado ante la noticia de que Pelayo y Marta van a formar una familia pues piensa que eso puede ser una alegría para la familia. Paralelamente, Marta y Pelayo continúan con todos los preparativos para su viaje a Londres de luna de miel. Antes de irse, Marta decide visitar a Fina para despedirse de ella y la dependienta empieza a mostrar sus dudas sobre la decisión de crear una familia.

Tasio decide contarle a Chema cuál es el motivo por el que su hermana Carmen siempre da la cara por él. Tras enterarse, Chema se queda bastante afectado al descubrir que su hermana tiene un fuerte sentimiento de culpa porque un perro le mordiera cuando le hizo robar unas ciruelas. Tras ello, Claudia intenta animarle.

Por último, Gabriel le entrega a María el contrato de Brossard por el que tanto ella como su marido quedarán blindados cuando Brossard se quede con las Perfumerías de La Reina. Y Luis detecta un fallo en el primer lote del perfume de Lavanda del Rey.

Capítulo 353 de 'Sueños de libertad' - Viernes 18 de julio

Damián y Cristina se besan en 'Sueños de libertad'

Tras el fallo en la producción del perfume, Luis no duda en abroncar a Cristina pues no entiende como ha podido cometer un error tan grave al copiar la fórmula y ella se queda muy dolida con la reprimenda de su compañero al sentir que ha metido la pata sin saber que ha sido presa del sabotaje de Gabriel. Paralelamente, Luz y Luis liman sus asperezas y hacen las paces aparcando sus planes de convertirse en padres.

Tras lo sucedido se produce un debate en la junta y para sorpresa de todos, y sobre todo de Andrés, don Pedro no duda en defender a Cristina. Algo que hace sospechar al De La Reina sobre el motivo por el que ha dado la cara por alguien a quién apenas conoce. Además piensa que Cristina podría haber fallado a propósito.

Por su parte, Julia siente remordimientos por ocultar a todos el plan de fuga de Teo a Benavente. Y tras ello, no duda en revelárselo a Digna, aunque quizás podría ser ya tarde. Pero Gema consigue dar con el pequeño y descubre que el motivo por el que ha querido huir es por su problema de corazón y ella le deja claro que no le va a pasar nada.

Andrés acude a despedirse de Marta antes de marcharse a Londres y su hermana le confiesa sus dudas de convertirse en madre a pesar de haber iniciado los trámites para ello. Y su hermano no duda en darle un consejo muy valioso que podría cambiarlo todo. Tras ello, Marta da marcha atrás y le comunica a Pelayo que sería un error que tuvieran un hijo y que sería muy cruel tanto para el bebé como para Fina.

Irene decide olvidarse de las presiones de su hermano y se atreve a dar un paso adelante para tratar de ser feliz. Por un lado, no duda en besar a Damián y por otro ha decidido contarle a Cristina el drama que vivió hace 30 años cuando tuvo que deshacerse de su hija y que ella es su hija biológica y tras escucharla la joven estalla contra ella y le pide que no se vuelva a acercar a ella. Por último, Begoña y Gabriel se marchan a una excursión al campo y tras no regresar, Andrés se muestra celoso y preocupado por lo que le ha podido pasar.