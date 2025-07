Esta famosa pareja de 'Gran Hermano' rompe su relación y se señala claramente el motivo detrás

La casa de 'Gran Hermano' acoge edición tras edición innumerables broncas, desternillantes escenas entre compañeros y casi siempre, alguna inevitable historia de amor. En el caso de su última entrega, las flechas de cupido impactaron por doble en Guadalix de la Sierra, y al parecer, solo una de estas relaciones ha podido sobrevivir a la vida más allá del reality de Telecinco.

Si bien la decimonovena edición de la vida en directo estuvo marcada por los constantes enfrentamientos entre Maica, Daniela, Ruvens y Óscar, la guerra de bandos no fue la única trama protagonista de los debates. La historia de amor entre Violeta y Eddi, sumado al tortuoso romance entre Manu Vulcán y Laura Galera mantuvo a más de un espectador enganchado para descubrir cómo avanzaba su historia ante las cámaras.

Laura Galera y Manu Vulcán de 'Gran Hermano 19' anuncian su ruptura tras ocho meses de relación

Y aunque ambas parejas abandonaron la casa con la idea de compartir un futuro en común, la hija de María José Galera y el gaditano han confirmado las sospechas que los seguidores de 'Gran Hermano' llevaban días apuntando: su historia de amor ha acabado. "Nunca pensé que llegaría el momento de escribir algo así, pero siento que os lo debo, porque muchos habéis formado parte de esta historia desde el principio", comienza escribiendo la joven en su última publicación de Instagram.

"Mi relación con Manu ha llegado a su fin. Ya ha habido una decisión, y aunque me duela, tengo que respetarla. A veces, el amor, por desgracia, no es suficiente", anunciaba la sevillana ante sus más de 56.000 seguidores en la plataforma, confirmando la triste noticia para muchos de los seguidores de la pareja. "Siempre creí que cuando hay amor todo se puede, que bastaba con sentirlo fuerte para que las cosas funcionaran. Pero hoy me doy cuenta de que no siempre basta con amar", continúa explicando la influencer en su post.

Así, la exconcursante de 'Gran Hermano' ha pedido comprensión a sus fans mientras desvelaba los motivos de la ruptura. "Hay momentos en los que, aunque se quiera con el alma, no se coincide en lo que uno busca, ni en lo que necesita. Quiero pediros, desde el corazón, respeto. Respeto hacia él, hacia mí y hacia lo que fuimos", señala la joven.

"No ha habido traiciones ni infidelidades"

"Porque cualquier comentario negativo hacia él también me dolerá a mí. Esto no va de culpas ni de buscar villanos. Aquí los dos hemos cometido errores. Yo reconozco los míos: mi carácter, mis inseguridades, ese miedo constante a perder lo que más amaba, etc. Pero también reconozco lo bueno, porque lo hubo, y mucho", advierte la hija de Laura Galera.

Aún así, la que fue expulsada en tres ocasiones durante la última edición de 'Gran Hermano', ha querido reflejar lo positivo de su relación con el dj gaditano. "Le doy las gracias a Manu por todos esos recuerdos tan especiales para mi. Porque gracias a él descubrí lo que es estar verdaderamente enamorada. Descubrí lo que es entregarse por completo, lo que es sentir que el corazón late distinto cuando estás con alguien que te toca el alma", subraya la exconcursante en su post.

"Sé que muchos creísteis en nosotros, que visteis en nuestra historia algo bonito, algo real… Y lo fue. Pero también quiero dejar claro que no ha habido traiciones ni infidelidades por parte de ninguno. Simplemente, ya no estábamos en la misma página. No buscábamos lo mismo, no veíamos el mismo futuro", aclara la hija de María José Galera, con el fin de suscitar rumores y teorías sobre lo que ha podido separarlos.

"Le deseo todo lo mejor a Laura y que la respetéis muchísimo"

Y la sevillana termina su publicación lanzando una advertencia a sus seguidores sobre su actual estado. "Ahora necesito un poco de tiempo para mí, para recomponerme, para procesar. Seguiré por aquí, aunque con menos frecuencia. Iré subiendo cositas poco a poco, según me vaya sintiendo", explica la influencer. "Gracias por vuestros mensajes, por el cariño que me dais cada día, por estar incluso sin conocerme. Me siento muy afortunada de teneros al otro lado. Os quiero muchísimo. Gracias por comprender… y, sobre todo, gracias por respetar", termina subrayando.

Por su parte, el exconcursante de 'Gran Hermano' ha querido emitir también su propio comunicado, eso sí, a través de las historias de Instagram y con una reflexión mucho más breve. "Como la mayoría habéis intuido desde hace unos días, la relación más importante de mi vida se terminó. Las relaciones sirven para conocerse a fondo, saber verdaderamente cómo es la otra persona y cómo llevar para delante una relación mitad mitad", comienza explicando el dj.

Historia de Manu Vulcán (Gran Hermano 19)

"Me duele el alma al transmitiros a todos vosotros esto, pero simplemente no estamos en los mismos puntos y no podemos compartir la vida juntos. Le deseo todo lo mejor a Laura y espero que le vaya increíble en todo lo que haga y que la respetéis muchísimo", asegura el gaditano, que vivió un complicado inicio de relación con Laura Galera pese a que abandonaron el concurso más unidos que nunca.

"Estoy seguro de que pronto volveré mejor que nunca"

Al igual que la que fue su pareja en 'Gran Hermano', también pide paciencia y respeto a sus seguidores. "Siento estar desconectado de las redes porque estoy en un mal momento, no me apetece subir nada, ni estar pendiente al teléfono móvil, estoy seguro de que pronto volveré mejor que nunca. Siento que necesito tiempo para mí y poco a poco volver a estar bien y volver a ser yo", adelanta el joven.

"Estoy muy agradecido con todas esas personas que siempre me apoyaron y todo el calor que me habéis dado. Muchas gracias de corazón a esas personas que me apoyan y me quieren ver bien", termina subrayando el exconcursante del reality de Telecinco, lanzando un mensaje de afecto a todos los fans que defendieron su historia de amor con la sevillana y les arroparon las el concurso.