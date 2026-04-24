Kiko Hernández no calla más y desafía a Jorge Javier Vázquez con lo que revela de su verdadera relación en 'Sálvame'

Hace tres años, Jorge Javier Vázquez publicó en su blog de 'Lecturas' una carta dedicada a Kiko Hernández, en la que reconocía sentirse "estafado" por él. Fue con motivo de su boda con Fran Antón, a la que el presentador no fue invitado. En aquel escrito, Jorge aseguraba no conocer "nada" de la vida del que, durante 20 años, había sido su compañero de trabajo.
Ahora, tres años después de aquello, el colaborador ha aprovechado el programa que presenta en YouTube junto a Kiko Matamoros para responderle. Lo ha hecho de la misma manera, a través de una carta en la que explica el motivo de su nula relación con Jorge Javier, con el que, según deja claro, nunca ha tenido una relación personal, más allá de la televisión.
Mirando a cámara, Kiko Hernández ha procedido a leer el texto que ha dedicado a su excompañero de 'Sálvame', y en el que no le deja nada bien parado: "Jorge he leído tu carta y sinceramente me parece profundamente injusta y muy alejada de la realidad", comienza diciendo. "Hablas de 20 años como si hubiéramos compartido algo más que un trabajo y no es cierto. No éramos amigos, ni hemos tenido una relación personal. Hemos sido compañeros de plató, nada más".
De hecho, asegura que "en 20 años, hemos coincidido fuera dos veces, en dos cenas que además, eran profesionales. Rodeados de compañeros y en las que, por cierto, el único tema de conversación eras tú y tu vida. Nunca has estado en ninguna de mis casas, a diferencia de todos mis compañeros. Kiko Matamoros conoce mi casa, Mila Ximénez conocía mi casa. Lydia conoce mi casa, Carlota Corredera, Paz Padilla… Tú no has estado nunca en ninguna de mis casas", insiste.
Kiko Hernández desvela que Jorge Javier no se ha preocupado de conocer a sus hijas
Kiko Hernández también critica el hecho de que Jorge Javier tampoco se ha preocupado de conocer a su entorno más íntimo: "No conoces a mis amistades, no conoces a mi familia, no conoces absolutamente nada de mi vida personal, nada. Y aún así hablas de decepción como si hubieras tenido un lugar en ella que nunca has ocupado. Dices que soy un desconocido para ti, pero es que, no puede ser otra cosa Jorge, porque nunca has mostrado un interés real por conocerme".
"De hecho, te diré algo con total claridad, yo sé mucho más de tu vida que tú de la mía, porque yo sí que me he interesado, en algún momento, de ella hasta que dejé de hacerlo. Tú en cambio, nunca lo hiciste", prosigue Kiko Hernández, quien va mucho más allá y destapa algo que le duele profundamente. "Hay algo que deja esto mucho más en evidencia: no conoces ni siquiera a mis hijas que tienen 9 años y son lo más importante que tengo", lamenta.
"Cuando alguien forma parte de tu vida de verdad, tal como tú lo diste a entender, eso no ocurre. Cuando nacieron mis hijas vinieron todos mis compañeros, todos. Y cuando digo todos, fueron todos. Y a ti te eché de menos, porque no viniste, pero ni cuando nacieron ni un año después, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, si siete, ni ocho, ni nueve. Con lo cual, ¿qué has contado en la revista? Confundir años de televisión con una amistad es un error, pero convertir esa confusión en un reproche público hacia mí todavía lo es más. Que te vaya bien. Firmado, Kiko Hernández", sentencia el colaborador.
