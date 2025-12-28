Kiko Hernández apunta y dispara con artillería pesada contra Jorge Javier Vázquez, al que lanza un serio aviso

Hace unos días,Kiko Hernández y Kiko Matamoros anunciaban un nuevo proyecto juntos. Se trata de un late night que estrenarán en enero en YouTube y que promete dar mucho de qué hablar. "Más fuerte que 'Cruzando el Mississippi'. Más salvaje que 'Crónicas Marcianas'", advirtió el exgran hermano en su perfil de Instagram.

Este viernes, 26 de diciembre, Kiko Hernández iba más allá. Junto a un vídeo de la etapa de 'Sálvame' en la que aparece junto a Matamoros y la desaparecida Mila Ximénez, el colaborador recuerda el 'Eje del mal', que formaban los tres amigos en aquel programa de Telecinco. "Vuelve 'El eje del mal'. Vuelve la televisión incorrecta. Vuelve la maldad… pero con gracia. Divertida. Sarcástica. Libre", escribía el actual presentador de 'La Casa de los Gemelos 2'.

Y añadía: "No puedo terminar este texto sin decirlo desde dentro: mi Mila Ximénez… te vamos a echar muchísimo de menos. Tanto que duele… Pero no te vas del todo. Vas a estar en cada programa que hagamos, en cada risa, en cada silencio, en cada locura que siga viva gracias a ti. Te queremos. Y esto amiga… va por ti".

Unas emotivas palabras que acompañaba de corazones y que, a través de sus historias de Instagram ha utilizado para atacar duramente a Jorge Javier Vázquez, el que fuera presentador de 'Sálvame'. De esta forma, Kiko Hernández ha vuelto a poner de manifiesto su nula relación con el comunicador, e incluso su animadversión hacia él.

Kiko Hernández estalla contra Jorge Javier Vázquez

"Mila... siempre con nosotros. Y lo digo gratis desde aquí… no como falsos amigos que se lucran hablando de ti todas las semanas y cobrando… ¿verdad Jorge Javier? Pero a ese… le espera un mes de enero fuerte…", escribía, a modo de advertencia, el colaborador. El motivo de su enfado con el presentador fue una carta que este le dedicó en 'Lecturas' por su boda con Fran Antón, en septiembre de 2024.

En su escrito, Jorge Javier explicó por qué no había acudido al enlace de su por entonces amigo: "Llevo sin hablar con Kiko desde que contó en 'Sálvame' que está con Fran Antón y que es gay desde siempre. Estaba yo de baja médica la tarde que se subió al pulpillo para compartir con la audiencia su orientación sexual. No me emocioné ni nada", reconoció.

Y es que, según aseguró en el texto, después de 20 años trabajando juntos, no sabía nada de la vida de Kiko Hernández: "Es muy duro aceptar que esa persona con la que has pasado y compartido tantas y tantas cosas no es más que un perfecto desconocido".

Estas palabras no sentaron nada bien al madrileño, a juzgar por el dardo que le ha lanzado ahora a través de sus historias de Instagram. "El día de mi boda me hace una carta. Yo el 15 de enero tengo preparada una para ti, amigo", le advierte su excompañero de 'Sálvame'.

😱💥 ¡¡MUY FUERTE!! Kiko Hernández estalla contra Jorge Javier en sus historias de Instagram:



“A ese le espera un mes de Enero fuerte, el 15 de enero tengo una carta preparada para ti” pic.twitter.com/yWr56LeBys — Salvamista Navideño 🎄🎁✨ (@elfrikidelatv_) December 27, 2025

El dardo de Kiko a 'Informativos Telecinco' tras sus críticas a 'La Casa de los Gemelos'

Sin embargo, Jorge Javier no es el único contra el que ha estallado Kiko Hernández a través de sus redes sociales. También se ha mostrado muy enfadado con 'Informativos Telecinco' después que, sumándose a 'Antena 3 Noticias', haya criticado duramente 'La Casa de los Gemelos', el reality que presenta en YouTube.

El marido de Fran Antón ha recordado cuando Mediaset ocultó la violación a Carlota Prado en la casa de 'Gran Hermano', lo que supuso una fuga de anunciantes en la cadena. "Y la asociación de usuarios, según lo llamáis vosotros, ¿vieron la violación de Carlota Prado en directo en vuestra cadena? Tenéis unos cojones…", sentencia el colaborador, junto a una captura de 'Informativos Telecinco' informando sobre el polémico reality.