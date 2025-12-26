Telecinco da voz a la denuncia a 'La Casa de los Gemelos' ante la CNMC por "incumplimiento" de la ley

'La casa de los gemelos 2' continúa en el centro de la polémica según avanzan las semanas de retransmisión y concursantes como La Marrash o La Falete suman escenas cargadas de discusiones, consumo de drogas y agresiones físicas. Si bien 'Antena 3 Noticias' ya dio la voz de alarma por el perjuicio que este tipo de contenidos estaba teniendo en los anunciantes de Youtube, 'Informativos Telecinco' se ha sumado este viernes poniendo el foco en el marco legal que posiblemente vulneran.

Daniel y Carlos Ramos, creadores del controvertido reality y conductores de 'Zona Gemelos' en Youtube, han puesto fecha para el desenlace de la convivencia más agitada que ha acaparado todo tipo de titulares desde su estreno el pasado 7 de diciembre con Kiko Hernández como maestro de ceremonias. Será el próximo miércoles 31 de diciembre cuando el formato corone a su ganador en plena Nochevieja.

'Informativos Telecinco' se hace eco de la solicitud de investigación a 'La casa de los gemelos 2': "Incumplen la ley audiovisual"

Y al igual que 'Antena 3 Noticias' hizo a principios de semana, 'Informativos Telecinco' se ha sumado a denunciar el peligro que suponen este tipo de contenidos y su consumo masivo en las plataformas online como Youtube, donde a menudo alcanza casi el millón de seguidores en su emisión 24 horas. "La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) pide a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que se investigue si el reality cumple la normativa audiovisual a la que están sometidos el resto de medios", ha comenzado explicando Arancha Morales.

📹'Informativos Telecinco' se suma a las denuncias contra 'La casa de los gemelos' por incumplir la Ley Audiovisual, "algo impensable en una televisión convencional" #LaCasaDeLosGemelos2D19 pic.twitter.com/mku8zy23gu — Tweets de tele (@teletuits) December 26, 2025

"En este programa, que se ve en distintas plataformas de internet, es habitual ver agresiones de todo tipo, consumo de alcohol, comentarios homófobos y discriminatorios. Algo impensable en una televisión convencional", han denunciado desde los informativos de Mediaset mientras mostraban algunos de los altercados físicos más sonados de la edición, protagonizados por La Falete, Marrash y otros concursantes.

Así, 'Informativos Telecinco' ha puesto el foco en esta ocasión en los límites legales que 'La casa de los gemelos 2' sobrepasa y que podrían traducirse en el fin de su emisión, pese a que en menos de una semana concluirán la presente edición. "Incumplen por tanto la ley audiovisual que pide ser respetuosos con la dignidad humana y los valores constitucionales", subrayaba la presentadora.

Por su parte, Matías Prats advirtió a principios de semana desde 'Antena 3 Noticias' a través de una pieza denuncia sobre el posible daño que los contenidos mostrados en el reality estarían haciendo en muchas de las marcas que se anuncian durante su emisión. "Se permite casi todo. Solo hemos seguido unos minutos de emisión y ya los concursantes de este reality se insultan, se agreden, tienen comportamientos vejatorios. Es la degradación máxima", advertían en el reportaje.