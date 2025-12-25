Confirmado por la organización de 'La Casa de los Gemelos 2': Esta es la fecha del final del reality

No hay duda de que 'La Casa de los Gemelos 2' se ha convertido en todo un fenómeno viral. El reality creado por los hermanos Daniel y Carlos Ramos (Zona Gemelos) arrancó el pasado 7 de diciembre y, desde el primer momento, empezó a generar polémicas, aunque sin llegar al punto de su primera edición, estrenada el pasado mes de octubre.

Y es que en aquella ocasión, el caos y las agresiones se apoderaron de la casa, lo que provocó que los hermanos Ramos tuvieran que cortar la emisión, durando apenas unas horas en antena. Pese a esto, Zona Gemelos decidieron darle una segunda oportunidad al formato, convirtiéndose en todo un fenómeno en redes sociales. Ha habido noches que ha llegado a superar el millón de espectadores en YouTube, pendientes de las vivencias de los polémicos concursantes dentro de la casa.

Además, 'La Casa de los Gemelos 2' ha sido día tras día tendencia en X, donde abundan los memes sobre algunos de los participantes como 'La Falete' y Triana Marrash. Pese a las críticas recibidas por, según algunos, no poner límites, el formato ha mantenido la conexión en directo. Pero tras 16 días de emisión en los que ha habido discusiones diarias, abandonos, nuevas entradas y hasta una expulsión disciplinaria, la de Labrador, el reality llega a su fin.

Este es el día que acabará 'La Casa de los Gemelos 2'

Zona Gemelos ya ha confirmado a través de sus redes que 'La Casa de los Gemelos 2' terminará el próximo 31 de diciembre de 2025. De hecho, todo parece indicar que los concursantes despedirán la emisión con las tradicionales campanadas y una fiesta de Nochevieja que, a buen seguro, dará mucho que hablar.

Como también está dando de qué hablar la expulsión disciplinaria de José Labrador, tras su agresión a Cherilyn Divine. Hace unos días, el ya exconcursante concedía una entrevista en el canal de YouTube de Mowlinhawk, donde ofreció su versión de los hechos y denunció el trato recibido por los hermanos Ramos.

Según cuenta Labrador, tras su expulsión, fue trasladado "en pijama" a un hotel. Sin batería en el móvil y sin instrucciones claras, decidió regresar por su cuenta a la nave donde se graba el programa para recoger sus pertenencias. Allí, según sus palabras, intentó hablar con los responsables del formato, pero sin éxito. Finalmente, un miembro de seguridad le entregó 200 euros para pagar la gasolina del amigo que acudió a recogerlo.

Un puñal en el pecho duele menos #LaCasaDeLosGemelos2D16 pic.twitter.com/6I88a9M570 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) December 23, 2025

Las graves acusaciones de Labrador contra el programa

Además, el exconcursante de 'La Casa de los Gemelos 2' asegura que no ha cobrado nada por su participación, cuando pensaba que cobraría entre 8.000 y 10.000 euros. "Yo los vi unos chavales humildes que vienen desde abajo y por 8.000 o 10.000 euros no iba a decir que no", explica Labrador. Sin embargo, según siempre su testimonio, "he salido y no me han dado ni mi contrato ni me han comentado nada ni de que me van a pagar ni nada. Yo creo que están escurriendo el bulto para no pagarme y hasta luego".

Aunque lo más grave fue las acusaciones que lanzó sobre la organización de 'La Casa de los Gemelos 2': "He aguantado besos no consentidos, tocamientos en mis partes y las palabras que han tenido de tratarme de nazi y homófobo, y de joder mi honor, tendré que tomar las medidas necesarias y las voy a tomar". "Yo lo he dado todo por ellos y ellos no se han portado bien conmigo", sentencia.