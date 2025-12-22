El pasado televisivo de La Falete ('La Casa de los Gemelos 2') en un programa de Telecinco que muchos ignoran

'La casa de los gemelos 2' se ha convertido en todo un fenómeno viral. El reality de YouTube creado por los influencers Carlos y Daniel Ramos está emitiendo su segunda edición con concursantes tan polémicos como La Falete, una tiktoker sevillana que ya estuvo en la primera edición, que apenas duró unas horas de emisión.

Ahora, La Falete ha regresado a la casa donde se ha convertido en una ‘superestrella’, como dice la canción de Aitana. Aunque Asunción Marto, su verdadero nombre, ya tiene un pasado televisivo, pues participó en 'Got Talent España', donde realizó un número de mezcla de humor, hip hop y artes marciales improvisadas con un palo de escoba, dejando ojiplático al jurado, especialmente a Risto Mejide, quien llegó a abandonar el teatro durante su número.

Pese a esto, a ella le dijo lo mismo. Y es que La Falete comenzó a gritar: "¡Pase de oro!", antes de recibir el veredicto final. Pero no fue así, y los jueces le dieron un 'no'. Sin embargo, el paso por el programa de Telecinco le sirvió para aumentar sus seguidores en redes sociales y hacerse popular en ese terreno. Sobre su nombre, ella misma ha explicado que se rebautizó así debido a su gran parecido físico con el cantante Falete.

La Falete arrasa en 'La casa de los gemelos 2'

Ya en la primera edición de 'La casa de los gemelos', la tiktoker, conocida por sus vídeos humorísticos en redes sociales, dio mucho que hablar. Y es que sus enfrentamientos con Triana Marrash (quien también repite), desencadenaron la cancelación del programa apenas unas horas después de su estreno.

La Falete acumula cientos de miles de seguidores en su perfil de TikTok, compaginando su labor en redes sociales con bolos nocturnos que han elevado todavía más su visibilidad. Sus seguidores esperaban mucho de este nuevo paso por 'La casa de los gemelos', confiando en que volviera a generar polémicas. Y desde luego así está siendo.

Entre los demás concursantes del reality se encuentran exparticipantes de 'La isla de las tentaciones' y grandes fichajes como Kiko Hernández, que ejerce de presentador, Coto Matamoros, en el papel de 'verdugo' (aunque se ha desligado) y Víctor Sandoval en el de 'dictador'. En cuanto a su vida personal, Asunción Marto (Falete) está casada y tiene dos hijos.