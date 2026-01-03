'Equipo de investigación' abre un gran melón con lo que anuncia de 'La casa de los gemelos': "Lo pagaréis"

La segunda edición de 'La casa de los gemelos' ha sido todo un fenómeno viral. Hasta tal punto que 'Equipo de investigación' estrenará su nueva temporada el próximo viernes 9 de enero, con un reportaje sobre el polémico reality show, algo que no ha hecho ninguna gracia a sus creadores, los hermanos Ramos.

Este viernes, laSexta publicaba en sus redes sociales una promoción de apenas 15 segundos en el que se muestra el ataque transfobo de José Labrador a la drag queen Cherilyn Divine. Una actitud que propició la expulsión del concursante de manera disciplinaria de la casa. Si bien las críticas al programa no cesaron, incluso llegaron a 'Antena 3 Noticias' y a 'Informativos Telecinco'.

"El show acabó. Ahora toca entender qué había detrás. 'La casa de los gemelos: El negocio'. El primer reportaje del año de 'Equipo de investigación'", se anunciaba desde el programa, informando su regreso para el viernes 9 de enero a las 22:30 horas. Se trata de un reportaje en el que el equipo del formato ya llevaba tiempo detrás, en concreto desde el pasado mes de octubre.

Carlos Ramos lanza una advertencia a 'Equipo de Investigación'

Tras el revuelo causado con su primera edición, que duró apenas unas horas por las polémicas generadas, uno de sus creadores reveló que el programa presentado por Gloria Sèrra en laSexta estaba ahondando en el reality show. "Sabemos que andan detrás de nosotros. Están intentando pagar a la gente para que hablen mal de nosotros. Hay coches raros que vemos ahora con cámaras", desvelaba uno de los gemelos Ramos.

"Somos chavales normales, no vais a encontrar nada raro, dejad las tonterías de 'Equipo de investigación' para cosas más serias, no para un programa de dos chavales que nos buscamos la vida y ya", añadía, indignado, el creador de 'La casa de los gemelos'.

Según publicó 'El Confidencial', el equipo liderado por Gloria Sérra se puso en contacto con los hermanos para una entrevista. Algo a lo que ellos se negaron categóricamente. Recientemente, Carlos Ramos lanzaba una advertencia al formato de laSexta, aunque poco después optaba por borrarlo. En una respuesta en Instagram, el joven advertía a 'Equipo de investigación' que "pagarán" por haber investigado sobre lo que hay detrás del reality.

"Tenéis miedo, así lo demostrasteis rechazando la entrevista sin cortes y en riguroso directo. Vais a recibir de vuestra propia medicina: la manipulación. Este programa marcará un antes y un después. ¡Gracias por el acoso, lo pagaréis", sentenciaba.