'Antena 3 Noticias' con Matías Prats denuncia 'La Casa de los Gemelos' y pone en la diana a YouTube y a sus anunciantes

Este domingo, 21 de diciembre, Matías Prats dedicó un espacio de 'Antena 3 Noticias' para analizar el auge de contenidos digitales sin control editorial ni ningún tipo de regulación. El informativo puso el foco en el fenómeno de la temporada, 'La casa de los gemelos', que se emite íntegramente en YouTube y que está dando mucho que hablar.

"En redes sociales y entornos digitales proliferan contenidos sin el control ni regulación de los medios de comunicación convencionales. La reputación de las marcas que se anuncian en algunos de esos programas puede verse perjudicada. Youtube defiende que los contenidos emitidos cumplen con las reglas establecidas por la plataforma", ha informado Matías Prats, antes de dar paso al reportaje.

En la pieza informativa de 'Antena 3 Noticias' se reflexionó sobre cómo este tipo de espacios pueden perjudicar seriamente la reputación de las marcas que se anuncian en ellos. El reportaje, presentado por Matías Prats, mostró imágenes de la agresión de Labrador a Cherilyn que supuso su expulsión inmediata de la casa. También mostraron el momento en el que La Falete empapó a Teresa con un cubo de agua.

'Antena 3 Noticias' alerta del peligro de anunciarse en 'La casa de los gemelos'

La voz en off de la pieza fue muy dura al describir los contenidos del programa, del que se dijo que "se permite casi todo. Solo hemos seguido unos minutos de emisión y ya los concursantes se insultan, se agreden. Tienen comportamientos vejatorios. Es la degradación máxima. Sin límites, pero viral, y parece que entretenido para los espectadores. Cientos de seguidores lo siguen por YouTube".

Además, el reportaje explicó cómo los anuncios se insertan de forma automática en mitad de escenas polémicas, sin que las marcas puedan decidir ni el momento ni el contexto en el que aparecer. "Su anuncio entra interrumpiendo la emisión de imágenes como estas. Y no pueden decidir cuándo y dónde aparecen", se informó desde 'Antena 3 Noticias'.

Un experto en redes sociales, también destacó la falta de control existente en plataformas digitales como YouTube: "En You Tube no hay manera de controlar en qué franja horaria vas a salir, ante qué público vas a dirigir tu mensaje". Además, según 'Antena 3 Noticias', "priorizar el alcance no siempre sale rentable": "La marca es desviada de alguna forma de su verdadero propósito".

Desde el informativo presentado por Matías Prats se insistió en la diferencia de los contenidos digitales con la televisión tradicional. "No se están aplicando ninguna regla, ni se editan los contenidos, ni se califican qué contenidos son para adultos o qué contenidos no", explicó otro experto, quien recordó que en televisión se controla qué programas pueden emitirse y en qué horarios, algo que no ocurre en las plataformas digitales.