Mónica Carrillo ('Antena 3 Noticias') se despide de Robe Iniesta con este desgarrador comunicado

Este miércoles, 10 de diciembre, nos despertábamos con la triste noticia del fallecimiento de Robe Iniesta. El líder de Extremoduro nos dejaba a los 63 años, un año después de haber suspendido su gira de despedida tras serle diagnosticado un tromboembolismo pulmonar. Mónica Carrillo ha sido una de la infinidad de rostros televisivos que han querido despedirse del artista.

"La última vez que hablé de él fue hace unos días en la despedida de Sabina de los escenarios", comienza escribiendo la presentadora de 'Antena 3 Noticias' en un emotivo post publicado en su cuenta de Instagram. Según recuerda, "en la fiesta tras el concierto coincidí con un amigo, músico y compositor, y le dije que Joaquín y Robe eran los mejores letristas de este país. '¡Qué suerte que podáis beber de ellos!', le comenté".

Mónica Carrillo explica que, pese a estar "triste aquella noche por el adiós de Sabina de las grandes giras", "al menos no quedaba el alma de Extremoduro para seguir gozando en los directos. La vida tenía otros planes, como siempre", lamenta la periodista, poniendo de manifiesto que la pérdida de Robe Iniesta ha sido una sorpresa para todos.

Mónica Carrillo recuerda lo mucho que le han ayudado los temas de Extremoduro

"Esta mañana al enterarme de su muerte he sentido un vacío extraño, como si se hubiera ido un familiar al que hace mucho que no ves y al que te gustaría haber llamado más, haberle preguntado cómo estaba. Me hubiera gustado haber ido a más conciertos, haberle entrevistado alguna vez, haberle dicho que me ha acompañado muchas horas, me ha hecho feliz y me he sentido entendida y acompasada", asegura.

"Haciendo repaso he encontrado a lo largo de los años numerosos mensajes en los que digo que el día me lo había salvado Robe. Y no era un decir. La música nos salva. En la poesía, en sus letras, en esas melodías se esconde la vida. De la mano de Robe he disfrutado de noches adolescentes de salir, beber y el rollo de siempre", prosigue Mónica Carrillo, recordando lo mucho que le ha ayudado el artista a lo largo de su vida.

"He vuelto tantas veces a Robe que ahora que sé que no habrá nuevos temas me siento huérfana y lo único que se me ocurre es volver a él para consolarme de nuevo". "Imagino que si nos está viendo y comprueba el almíbar que está despertando su partida en todos los estamentos solo se le puede ocurrir hacer una cosa: mandarnos a todos a tomar por culo", bromea la periodista.

Mónica Carrillo concluye su emotiva carta con unas palabras de agradecimiento a Robe Iniesta: "Gracias por haberme regalado tantos momentos de felicidad y por enseñarnos que amar ensancha el alma. Ojalá te entierren con la picha por fuera, Robe", sentencia.