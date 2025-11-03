A Mónica Carrillo le bastan ocho palabras para describir a Carlos Mazón tras su discurso de retirada

La periodista y presentadora Mónica Carrillo no se ha podido contener ante la polémica comparecencia de Carlos Mazón en la que ha dimitido en diferido sin pronunciar la palabra y sin registrar aún esa dimisión y en la que ha dejado en manos del PP y Vox su sucesión; manteniendo, eso sí, el escaño en las Cortes Valencianas para conservar la condición de aforado y, por ende, su blindaje ante los jueces por las próximas consecuencias penales.

El discurso de Mazón ha sido indignante, echando balones fuera, mostrándose como víctima y sosteniendo los bulos en los que ha sustentado su defensa hasta ahora. El aún president valenciano ha culpado al Gobierno central del abandono en "las primeras horas" de la DANA y en la actualidad. Ha dicho que "la falta de ayuda en las primeras horas fue clamorosa" y que "aún lo sigue siendo". "Queríamos ayuda, la pedimos y jamás la recibimos", ha llegado a afirmar.

Por otro lado, Mazón ha vuelto a repetir la tesis del apagón informativo una vez más, algo que la jueza de Catarroja que instruye el caso ya desmontó, y ha acusado sin pudor a la Confederación Hidrográfica del Júcar y a la AEMET de no hacer su trabajo y de no avisar. Otra mentira más.

En paralelo, se ha presentado como víctima con una frase que ha sido interpretada como un bajo ataque a Pedro Sánchez: "Espero que cuando baje un poco el ruido la sociedad pueda distinguir a un hombre que se ha equivocado de una mala persona".

Mónica Carrillo: "La dignidad ni está ni se la espera"

En definitiva, una comparecencia bochornosa que ha causado un gran revuelo, con numerosas voces asegurando que Carlos Mazón ha sido indigno hasta en esta retirada singular. Entre ellas, la de Mónica Carrillo, que ha dejado un post en X que está arrasando en 'me gusta' y compartidos. "La dignidad ni está ni se la espera", ha sentenciado la presentadora de 'Antena 3 Noticias'.