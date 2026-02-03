Javier Ruiz desmonta con tres datos las "tantas mentiras" en la comparecencia de Feijóo por la DANA en TVE

La comparecencia de Alberto Núñez Feijóo en la comisión del Congreso para esclarecer cuál fue su papel durante las horas clave de la DANA en Valencia se ha convertido en uno de los temas centrales de este martes en 'Mañaneros 360'. Javier Ruiz no ha dudado en repasar el relato del líder del Partido Popular, exponiendo una por una las mentiras que lanzó este lunes sobre su colaboración con Carlos Mazón.

"Fueron tantas las mentiras que algunas necesitan ser desmontadas", ha comenzado denunciando el conductor de 'Mañaneros 360' tras repasar los distintos reproches de diferentes portavoces durante la comparecencia de Alberto Núñez Feijóo, al que acusaron en numerosas ocasiones de "mentiroso" ante el relato que ofreció sobre su implicación en la gestión de la DANA, lleno de lagunas que el propio presentador ha desmontado una por una.

Javier Ruiz tumba las 3 grandes mentiras de Alberto Núñez Feijóo sobre su papel en la DANA de Valencia

Así, Javier Ruiz invitaba a la audiencia a descubrir las tres grandes mentiras que el líder del Partido Popular ha lanzado ante la comisión del Congreso. "Se dice que la Confederación Hidrográfica del Júcar y la AEMET no avisaron de que venía", ha comenzado subrayando el periodista recuperando las declaraciones del gallego. "La confederación hidrográfica es la mayor responsable, por la falta de información adecuada e impuntual", ha asegurado Núñez Feijóo este lunes.

Las mentiras del mentiroso Feijóo, cómplice del homicida Mazón



Javier @Ruiz_Noticias desmonta, una tras otra, las repugnantes mentiras que @NunezFeijoo soltó ayer en la comisión del Congreso por la DANA de Valencia.



Dimite ya, SINVERGÜENZA.



"La AEMET avisó desde el día 26 hasta el día 29 de cuál era la evolución y este es el auto de la jueza. Se toma como verdad judicial esto, que con antelación suficiente de ambos organismos se dieron los avisos pertinentes", explicaba el presentador del magacín de TVE, echando por tierra la versión del líder de la oposición. "Los tribunales, no solo el de la DANA, seis de la Audiencia Provincial han dictaminado que, efectivamente, los avisos fueron los necesarios", ha insistido.

Con los textos legales en pantalla, Javier Ruiz continuaba subrayando las lagunas del relato de Feijóo. "Y en la comparecencia de ayer no solo habla Feijóo, hablan también los técnicos del 112 y todos aquellos dicen que 'por supuesto se transmitió esa información", ha sentenciado el presentador antes de pasar a la "segunda gran mentira".

"El Gobierno trabajó contra la Generalitat y se desentendió de todo esto cuando era su responsabilidad", ha leído el periodista en palabras del líder del Partido Popular. "Está establecido también, a nivel judicial, que el nivel 2 de alerta es la autonomía la que manda. Cuando se declara la alterna nacional a nivel 3, es el Gobierno central el que toma el mando", ha recordado el comunicador con gesto serio.

"Mazón nunca declaró el nivel 3, siempre fue el responsable", sentenciaba Javier Ruiz con dureza. Así, recuperaba las palabras de Feijóo sobre la gestión del Gobierno central. "No se cumplieron las competencias, el Gobierno de España no actuó de buena fe, fue contra la Generalitat desde el primer instante", ha asegurado el líder político durante su polémica comparecencia de este lunes.

"Es mentira hasta el punto de que los mensajes que cruzan Mazón y Feijóo se reconoce que tienen todo lo que necesitan, es decir, la UME. Incluso se llega a aplaudir públicamente lo que ha hecho el Gobierno central en aquel momento, eso de 'se desentendieron' choca con los reconocimientos del propio Mazón en aquel momento", ha zanjado el conductor de 'Mañaneros 360'.

Así, el espacio de TVE recuperaba también unas declaraciones de Carlos Mazón durante los días posteriores a la tragedia. "Quiero agradecer la atención del presidente y por su contacto con todos", explicaba el antiguo presidente de la Generalitat Valenciana durante una comparecencia pública junto a Pedro Sánchez. Ha sido entonces cuando Javier Ruiz ha destapado la tercera y última mentira.

"Tercera mentira en todo este juego: he entregado voluntariamente todos mis mensajes, dice Núñez Feijóo. Y cuando se le reprocha la fecha en que lo hace, 24 de diciembre, plena Nochebuena, para que no cope el ciclo informativo y pase desapercibido, él dice 'en cuanto lo he tenido", ha recordado el compañero de Adela González. "Lo cierto es que esos whatsapps están registrados ante notario dos días antes, el día 22", explicaba entonces.

Una puntualización que choca de lleno con la explicación de Feijóo este lunes sobre su demora en la entrega de los mensajes. "La jueza me da 3 o 5 días e intenté hacerlo con la mayor prontitud posible", ha asegurado el gallego. "Lo que tenemos ahora mismo es una denuncia por parte de los grupos políticos de una avalancha de mentiras", terminaba resumiendo Javier Ruiz, poniendo en contexto la crispación que se vivió este lunes en la comisión del Congreso.