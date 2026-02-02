Javier Ruiz desaparece por sorpresa de 'Mañaneros 360' en TVE: ¿Cuándo volverá y quién le sustituye?

Los espectadores que hayan sintonizado este lunes 'Mañaneros 360' se habrán sorprendido al ver que Javier Ruiz había desaparecido de su puesto de presentador. Así, el programa arrancaba con Adela González y Miriam Moreno al frente del formato sin alusión a la ausencia de su compañero.

Tras ello, Miriam Moreno se hacía cargo de la primera parte del programa centrada en la actualidad y los sucesos en lugar de Adela González como es habitual. Y después, la vasca era la encargada de ponerse al frente de la tertulia política en relevo de su compañero.

Así, como ya pasó en navidades cuando Javier Ruiz se marchó una semana de vacaciones, ha sido Adela González la que ha tomado el relevo del presentador moderando la mesa política durante toda la mañana desde las 12:00 hasta las 15:00 horas.

Durante el programa, ni Adela González ni Miriam Moreno han hecho referencia a los motivos por los que Javier Ruiz no había estado al frente de 'Mañaneros 360' este lunes y cuándo volverá el presentador a su puesto en el programa matinal de TVE.

Adela González y Miriam Moreno, al frente de 'Mañaneros 360'

Por ello, desde El Televisero, hemos tratado de saber por qué Javier Ruiz ha desaparecido de 'Mañaneros 360' y cuándo volverá el presentador a su puesto y desde RTVE han aclarado que el presentador pidió el día libre por motivos personales y que retomará su labor al frente del espacio este martes con total normalidad.

La ausencia de Javier Ruiz ha sido por tanto algo momentáneo y no prolongado en el tiempo como pasó hace unas semanas cuando Silvia Intxaurrondo tuvo que dejar su puesto en 'La Hora de La 1' por estar enferma. Otro que también se ausentará esta semana en RTVE será Xabier Fortes, que ya ha anunciado que no estará al frente de 'La noche en 24h' esta semana por motivos personales.