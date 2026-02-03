Karmele Marchante destroza al PP de Feijóo: "Es reducto de corruptos, psicópatas, mentirosos y ladrones"

Este lunes, 2 de febrero, Alberto Núñez Feijóo ha comparecido ante la comisión de investigación de la DANA en el Congreso. Sin embargo, su forma de eludir el tema que le atañía fue muy criticada. Una de las más duras no solo con el presidente del PP, sino con el partido en general, ha sido Karmele Marchante.

Durante su comparecencia, el político gallego sacó en no pocas ocasiones "el comodín de ETA" y también habló del reciente accidente ferroviario de Adamuz. Además hizo hincapié en que la gestión dependía de Carlos Mazón, el por entonces presidente de la Comunidad Valenciana. Todo con tal de eludir responsabilidades. "Debería exigirles responsabilidades a otro político, no a mí, que no las tengo", aseguró Feijóo.

Según han destacado algunos medios de comunicación, el líder de los populares incurrió en varias mentiras, como cuando afirmó que él fue el "primer político" en ponerse en contacto con Mazón. Algo que no es cierto, ya que antes lo hizo la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera. Incluso llegó a reconocer que desconocía que existía un Cecopi en la Comunidad Valenciana ni qué funciones tiene.

Esta intervención de Alberto Núñez Feijóo provocó la indignación de las víctimas de la dana, la trágica riada que dejó 230 personas fallecidas en octubre de 2024. Pero también ha dado pie a las críticas de los partidos la oposición valenciana y de numerosos rostros conocidos, quienes han recurrido a las redes sociales para expresar su malestar, tal es el caso de Karmele Marchante.

Karmele Marchante arremete contra Feijóo y el PP sin miramientos: "Es un agujero negro lleno de telarañas"

La periodista, que hace solo unos días reaparecía en '¡De viernes!' tras diez años alejada de la televisión, se ha mostrado muy dura con el líder de la oposición. Y no solo con él, sino también con el Partido Popular en general. "El señor Feijóo ha mentido esta mañana en su comparecencia. ¡Ni una verdad! Como también mintió Mazón", ha empezado escribiendo Karmele Marchante en su cuenta de X.

Acto seguido, definía con unas demoledoras palabras al principal partido de la oposición: "El PP es el reducto donde se esconden los corruptos, los psicópatas, los mentirosos, los tergiversadores y los ladrones. Es un agujero negro lleno de telarañas", sentenciaba Karmele Marchante.

Esta no es la primera vez que la que fuera colaboradora de 'Sálvame' deja clara su ideología política. La catalana siempre ha sido muy defensora de las ideas de izquierdas y feministas. De hecho, hace un tiempo, en una entrevista a 'Público' lamentaba que el "feminismo" estuviera "dividido por causas políticas y por la dichosa ley trans". "Ver al feminismo dividido y el 8M con dos manifestaciones distintas para mí es muy doloroso", reconocía.

Además, en dicha entrevista Karmele Marchante se definía como "feminista radical", y considera que los partidos de izquierdas se deberían unir contra "el patriarcado, que es el enemigo común". Sobre la polémica ley trans, cree que "es una lucha de poder entre el PSOE y Podemos. Al PSOE le han quitado el caramelito del Ministerio de Igualdad que creían que era suyo y en el tema de la ley trans están diciendo unas barbaridades que no tienen precio y es deleznable el efecto que está teniendo esto dentro del feminismo".

"Ocurre lo mismo con el tema de la prostitución, donde también hay división. Yo soy abolicionista y escribí un libro sobre la prostitución… y esto también ha dividido al feminismo desgraciadamente. Esto me produce no solo indignación, sino un profundo dolor", sentenció la periodista en 'Público'.