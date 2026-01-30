Estas palabras de Silvia Intxaurrondo en TVE ponen a Feijóo y Ayuso contra las cuerdas: se están compartiendo masivamente

Silvia Intxaurrondo no ha dudado en desmontar desde su programa en TVE tanto al PP como a Vox al defender que la medida de regularizar a 500.000 inmigrantes acordada por el Gobierno junto con Podemos lo que se está buscando es alterar el censo electoral. El clip de su intervención se está compartiendo y comentando masivamente en las últimas horas a través de X.

Y es que después de que hace unos años Alberto Núñez Feijóo defendiera la regularización de inmigrantes, ahora desde el PP se ataca al ejecutivo por querer hacer lo que ellos mismos hicieron durante el gobierno de José María Aznar. Además, en las últimas horas se han sumado al discurso de Vox asegurando que se hace para alterar el censo electoral.

"Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la ley de Nietos con más de dos millones de personas y con la regularización de la inmigración irregular de más de 800.000 personas", defiende Núñez Feijóo tal y como ha recogido 'La Hora de La 1'.

Posteriormente, Silvia Intxaurrondo analizaba las palabras de Feijóo junto a sus tertulianos. Tras escucharles a ellos, la presentadora era muy clara. "A mí me llama la atención la reflexión de Feijóo porque hace pensar qué ha sucedido con otras regularizaciones que ha hecho el PP. Si tenían en ese caso como objetivo alterar el censo electoral. ¿Es decir los exiliados venezolanos llegados a Madrid han cambiado el censo electoral en Madrid? ¿En qué sentido han cambiado el censo electoral en la Comunidad de Madrid?", se preguntaba la periodista señalando una de las medidas de Isabel Díaz Ayuso.

"Esos si que votan clarísimamente mayoritariamente derechas, muy evidente", comentaba al respecto Carlos Cue. "Cuando se abre las puertas a exiliados venezolanos en Madrid, ¿se hace con el objetivo de alterar el censo electoral? Porque claro el propio José María Aznar en su momento también llevó a cabo, si no me equivoco cinco procedimientos extraordinarios de regularización, el objetivo era cambiar el censo electoral?", seguía preguntándose Silvia Intxaurrondo.

"¿Y cuando Gallardón hizo la ley para que todos los descendientes de sefardíes pudieran tener nacionalidad española estaba alterando el censo electoral?", apostillaba también Carlos Cue. "Y que el PP apoyó y salió en tromba diciendo que que bien", añadía Intxaurrondo.