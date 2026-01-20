Silvia Intxaurrondo pone voz en RTVE a la pregunta exacta que se hacen muchos de la tragedia de Adamuz

A medida que aumenta el número de víctimas mortales, el trágico accidente ferroviario de este domingo en Adamuz continúa acaparando el foco mediático. Este martes, además de lamentar los 41 fallecidos y 122 heridos tras el choque, 'La hora de La 1' ponía el foco en la estampa política tras el siniestro, marcada por la unión entre las distintas formaciones. Y Silvia Intxaurrondo no ha podido evitar formular una pregunta clave.

"La solidaridad en lo político también ha sido inmensa. Todos los partidos han cancelado sus actos salvo Vox, que habla de un gobierno mafioso y lo responsabiliza de esta tragedia", comenzaba destacando la periodista de TVE, subrayando cómo la formación de Santiago Abascal ha sido la única en no sumarse a la colaboración en señal de respeto a las víctimas.

Silvia Intxaurrondo sobre la unión política ante la tragedia en Adamuz: "Que esto nos resulte noticia..."

Así, tras repasar la pieza completa de 'La hora de La 1' dedicada a analizar la colaboración entre figuras habitualmente enfrentadas como Alberto Nuñez Feijóo, Pedro Sánchez o Juanma Moreno Bonilla, la presentadora no tardaba en expresar su preocupación. "Yo me estaba preguntando en qué punto estamos en el ámbito político para que esto nos resulte noticia. ¿No?", ha señalado entonces Silvia Intxaurrondo.

Silvia Intxaurrondo



¿Cuántas catástrofes hemos tenido que digerir, y en qué condiciones, para que distintas administraciones se entiendan ante una tragedia nos parezca noticia, cuando es lo habitual?



¿En qué punto estamos en el ámbito político para que esto resulte noticia?… pic.twitter.com/WtFU3e8JcL — Ｊｕｄｉｔ 🔻 (@judit_sinhache) January 20, 2026

"Que el estado con todas sus instituciones, quién esté al mando de emergencias, de las vías, de la investigación... Atender a los heridos, a los heridos llevarlos al Instituto Anatómico Forense", repasaba la periodista, enumerando la colaboración habitual en este tipo de catástrofes que ha contado con la unión de los distintos partidos políticos y la cooperación entre sus líderes teniendo a las familias de las víctimas y fallecidos en mente.

Así, tras repasar el titular que ponía en valor la "alabanza" de Óscar Puente a la cooperación de Moreno Bonilla, la comunicadora lamentaba el panorama actual. "Pero quizá nosotros también tenemos que reflexionar sobre cuántas catástrofes hemos digerido y en qué condiciones para que esto nos parezca noticia, que esto es el funcionamiento habitual", ha lamentado Silvia Intxaurrondo.

"Que las instituciones colaboren y a poder ser comparezcan juntas y digan 'de la parte que yo me encargo hay esta información'. Y es noticia...", terminaba subrayando la presentadora de TVE, sin ocultar su decepción por cómo la crispación política ha terminado convirtiendo en extraordinario o inusual una estampa en la que los distintos líderes se unen ante una tragedia ferroviaria sin precedentes en nuestro país.