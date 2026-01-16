RTVE da estas explicaciones ante la retirada de Silvia Intxaurrondo de la programación de La 1

Notoria ausencia de Silvia Intxaurrondo en las mañanas de La 1 de RTVE. La popular periodista y presentadora de 'La hora de La 1' ha causado baja nuevamente tras su efímera incorporación después de las vacaciones de Navidad.

La comunicadora vasca retomó sus funciones el lunes 12 de enero tras un periodo de descanso. Sin embargo, desde este miércoles 14 ha vuelto a desaparecer por completo de la pantalla de la cadena pública, y los espectadores que le siguen cada día se preguntan por qué.

Pues bien, ante esa nueva retirada de Silvia Intxaurrondo sin previo aviso y con la intención de resolver las dudas y poner coto a las especulaciones, en El Televisero nos hemos puesto en contacto con RTVE para recabar las explicaciones oficiales, alejadas del ruido.

Desde la corporación estatal nos trasladan que la nueva 'reina de las mañanas' en lo que a audiencias se refiere se ha cogido una baja por salud. Intxaurrondo está afrontando una fuerte gripe que le impide desempeñar su trabajo como periodista y moderadora de 'La hora de La 1'.

En conclusión, no hay nada extraño en su ausencia como así se está tratando de vender desde determinados sectores. Su incorporación al espacio informativo matinal que se emite en La 1 y el Canal 24 horas en simulcast se producirá en cuanto remita la enfermedad.

Mientras tanto, el periodista Álex Barreiro es y será el encargado de conducir 'La hora de La 1' como así ocurrió durante las vacaciones de Navidad. Por su parte, cuando Silvia Intxaurrondo se recupere y vuelva a su puesto en RTVE, él retornará a la edición matinal del 'Telediario' junto a Lorena Baeza.