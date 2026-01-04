Silvia Intxaurrondo deja su puesto en 'La Hora de La 1' y este será su imprevisible sustituto en TVE

La mayor parte de los rostros principales de la televisión han estado disfrutando de unos días de vacaciones. Así, por ejemplo en 'Mañaneros 360' Javier Ruiz ha estado toda esta semana de descanso dejando su puesto en manos de Adela González y Alberto Herrera. Sin embargo, Silvia Intxaurrondo se ha mantenido al frente de 'La Hora de La 1' durante las dos últimas semanas.

Es por ello por lo que ahora la presentadora vasca disfrutará de unos días de vacaciones y faltará durante toda esta semana a su cita diaria con la audiencia. Es decir, Intxaurrondo no regresará a 'La Hora de La 1' hasta el próximo lunes 12 de enero.

Es la primera vez en toda esta temporada que Silvia Intxaurrondo se ausenta de su puesto en 'La Hora de La 1'. Y como desde esta temporada presenta en solitario el formato matinal tras el salto de Marc Sala al 'Telediario Fin de Semana' había muchas dudas de quién iba a ser el encargado de sustituir a la presentadora cuando ella faltara.

Pues bien tal y como ha avanzado El Independiente, el nuevo sustituto de Silvia Intxaurrondo en 'La Hora de La 1' será un rostro muy habitual en las mañanas de La 1 como es Álex Barreiro. De esta manera, el presentador del 'Telediario matinal' dejará esta semana la conducción de dicho informativo a Lorena Baeza y él se encargará del magacín de actualidad.

Cabe decir que esta semana 'La Hora de La 1' tendrá además una estrategia de emisión bastante diferente. El lunes 5 de enero se emitirá de 8:30 a 10:35 horas, el martes 6 de enero descansará en la parrilla por ser el día de Reyes y a partir del miércoles 7 de enero retomará su horario habitual adelantando su emisión a las 7:50 horas.

La elección de Álex Barreiro llega después de que se llegara a valorar que fuera Marc Sala el que volviera a 'La Hora de La 1' durante una semana para sustituir a Silvia Intxaurrondo. Pero finalmente se optó porque el catalán se mantuviera en el 'Telediario Fin de Semana' y por eso fue el encargado de conducir este sábado el amplio especial informativo desde las 13:00 hasta las 21:30 horas por el ataque de EEUU a Venezuela junto a Lourdes Maldonado liderando el día.