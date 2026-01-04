La 1 de RTVE barre en audiencias con su histórica cobertura informativa y La Sexta da el sorpasso a Telecinco

Extraordinarias audiencias para La 1 de TVE en un sábado realmente histórico en el que se alcanzó un récord de horas de información ininterrumpida (más de 11) con motivo de la intervención militar de EE.UU. en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro; superando así la cobertura de otros hechos históricos como el apagón en España (más de 10 horas) o del 11-M (más de 7).

Como resultado de su gran apuesta informativa, la cadena pública promedió un 14,7% de cuota de pantalla en el cómputo global de la jornada. El especial troncal de la mañana se hizo con un notable 20,1% de share y más de 1,3 millones de espectadores. Antes, 'Noticias Fin de Semana 24h' con Igor Gómez y Olga Lambea registró un desorbitado 28% en La 1.

La primera edición del 'Telediario' con Lourdes Maldonado y Marc Sala se disparó a un 19,1% y casi 1,9 millones de seguidores. La cobertura continuó por la tarde con la comparecencia de Donald Trump, y el respaldo de la audiencia otorgó un 14,5% de cuota y más de 1,4 millones de televidentes.

Este informativo especial vespertino enlazó con el 'Telediario 2', que obtuvo un 13,3% y cerca de 1,5 millones de telespectadores. Por la noche, La 1 de TVE no cesó en su apuesta y recogieron el testigo Pepa Bueno y Javier Gutiérrez, que anotaron un 10,2% y congregaron a 1,1 millones con su análisis del día y con la última hora de la llegada de Maduro a Nueva York, donde será juzgado.

La Sexta firma su mejor dato del curso y adelanta a Telecinco

Destacado fue también el seguimiento de la actualidad informativa en La Sexta, que marcó su mayor dato desde julio de 2025 y su mejor sábado desde noviembre de 2024 con un 7,3% de media en el día gracias fundamentalmente a los récords de 'La Sexta Noticias' en sus dos ediciones (9,8% y 9%) y al destacable 9,5% de 'La Sexta Xplica', siendo líder absoluto de su franja y también un máximo de temporada.

Lo noticiable en todo esto es que La Sexta superó no solo a Cuatro (5,4%), su principal competidor, sino que también se impuso a Telecinco, que se hundió con un desastroso 6,7%. Así, la cadena secundaria de Atresmedia fue la segunda emisora privada más vista, solo por detrás de Antena 3, que medió un 10,6%. En su caso, sobresalió 'Antena 3 Noticias 1' con un arrollador 24% y casi 2,4 millones de seguidores de media. Fue lo más visto del sábado en una jornada de gran interés informativo y el mejor resultado para la edición de fin de semana en un año.

Por su parte, Telecinco se desplomó a ese maltrecho promedio diario antes indicado (6,7%) por el tremendo fiasco de sus especiales informativos, 3,9% y 6,1% en la mañana, la debacle cada vez más agravada de 'Vaya fama' (5,5%) y, sobre todo, por el pinchazo estrepitoso del cine en la noche (6%).