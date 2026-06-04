RTVE, en récords: 'La Hora de La 1' y 'Mañaneros 360' alzan a La 1 a audiencias no vistas en 17 y 20 años en un mes de mayo

Los magacines de La 1 de RTVE han alcanzado cifras este mes de mayo que otorgan varios récords a la cadena pública. Especialmente los matutinos: tanto 'La Hora de La 1' como 'Mañaneros 360'. Y esos datos, que dan idea del enorme crecimiento de La 1 en las respectivas franjas en las que se emiten, te los ofrecemos en El Televisero.

Para empezar, 'La Hora de La 1' con Silvia Intxaurrondo se mantiene como el magacín más competitivo de las mañanas y el formato ordinario de mayor aportación, liderando su franja sin rival. En mayo, registró una cuota de pantalla media del 18,1% y promedió 357.000 espectadores. Subió a un 20,4% y 403.000 seguidores en la emisión simultánea con el Canal 24 horas.

Con ese 18,1%, el programa informativo mejora su índice de share en La 1 respecto a mayo de 2025 en casi cuatro puntos (14,3%). El canal principal de RTVE no conseguía un dato tan elevado en esta franja en un mes de mayo en 17 años, desde 2009 concretamente.

Por su parte, 'Mañaneros 360', con Javier Ruiz y Adela González al frente, continúa el liderazgo con un 15,5% y 477.000 espectadores de media. La 1 de TVE no conseguía un dato tan alto en su franja de emisión (10:35-13:55 horas) en mayo desde el 2006. Hablamos así de un récord en 20 años. El programa se apunta una ventaja de 3,1 puntos sobre la 2ª opción, 'El programa de Ana Rosa', y mejora en 4,2 puntos el promedio de mayo de 2025.

En cuanto al segundo bloque del espacio, de 14:20 a 14:55 horas, obtiene un 11,5% de cuota y congrega 929.000 televidentes. En este caso, La 1 no conseguía una cuota tan alta en esta franja en mayo desde 2017. También se produce una clara mejoría de casi cuatro puntos en comparación con mayo de 2025.

'Directo al grano', 'Malas Lenguas' y 'Aquí la Tierra' también mejoran sus franjas en La 1

Por la tarde, 'Directo al grano', con Marta Flich y Gonzalo Miró a los mandos, logra un 9,8% de cuota media en mayo y 802.000 espectadores. Es el programa en directo más visto de la tarde. El canal no conseguía un registro tan elevado en esta franja en mayo desde 2023 y mejora dos puntos respecto al año pasado.

En su caso, 'Malas lenguas' en La 1 de RTVE, con Jesús Cintora, anota un 10,6% y 781.000 espectadores. No se alcanzaba un dato así en mayo en su banda de emisión en 15 años (desde 2011). Mejora 4,3 puntos el rendimiento de esa franja respecto a mayo del 2025.

Por último, otra punta de lanza de la programación, 'Aquí la Tierra', con Jacob Petrus, media un 12,1% y 1.030.000 espectadores. Aumenta la métrica de mayo de 2025 en casi tres puntos. La 1 no amasaba una cuota tan alta en esta franja en mayo desde el 2011.