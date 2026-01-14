El Consejo de Informativos de TVE denuncia a 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' y señala "sesgo" en Javier Ruiz y Jesús Cintora

Después de que tanto el Consejo de Informativos como los Sindicatos pusieran en el punto de mira a la directiva de la corporación por el estreno de 'Directo a la gente'; ahora es el primero el que ha elaborado un informe en el que señala el "sesgo" que hay en formatos como 'Mañaneros 360' con Adela González y Javier Ruiz y en 'Malas Lenguas' de Jesús Cintora.

Este informe de 144 páginas llega después de que el Consejo de Informativos recibiera más de 100 quejas por parte de trabajadores de la cadena y en él se han analizado ambos programas desde mayo de 2025 y si cumplen la normativa vigente de RTVE sobre los programas informativos.

En este trabajo de investigación en el que se han cogido emisiones de ambos formatos de manera aleatoria se llega a la conclusión de que tanto 'Mañaneros 360' producido por La Cometa TV como 'Malas Lenguas', coproducido entre Big Bang Media y La Osa Producciones Audiovisuales, "incumplen, de forma habitual y reiterada, las normas fundamentales de información en RTVE". Así, señalan que ambos programas "no se rigen por criterios periodísticos" y por si fuera poco que su forma de proceder entra "en contradicción con las informaciones elaboradas en los Servicios Informativos".

Al tratarse de formatos de producción externa, el Consejo de Informativos es rotundo contra 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' porque considera que "la responsabilidad editorial de estos programas es opaca y no se sabe, o al menos no se nos dice, quiénes son los responsables reales". "Y lo que es más grave, según distintas indagaciones llevadas a cabo por este Consejo, parece que las decisiones fundamentales las toma gente ajena a RTVE", prosiguen diciendo.

"Es habitual que los temas y el tratamiento de los reportajes den como resultado un contenido sesgado, en el que abundan los argumentos favorables al Gobierno o al PSOE. Mientras, se tratan de forma discreta o no se tratan aquellos temas que pueden poner en un aprieto al Ejecutivo y se redunda en los asuntos que puedan debilitar a la oposición", denuncia el informe del Consejo de Informativos de TVE.

Lejos de quedarse ahí, este informe del organismo de control de los servicios informativos de RTVE también señala a los propios presentadores porque consideran que "adolecen de sesgo, tanto en el contenido de sus opiniones como en la forma de exponerlas".

Además aseguran que son muy injustos con los tertulianos que pertenecen al ala derecha. "Suelen favorecer solo a quienes defienden tesis de un determinado signo político, quienes suelen concluir los debates y cuyas opiniones son reforzadas por los colaboradores externos. A veces, el presentador también se une a la defensa de esas tesis, interrumpiendo de forma abrupta y grosera las opiniones de quienes están en contra. No ejercen el rol esperado de un moderador ni atienden a los principios de neutralidad e imparcialidad exigibles en RTVE", añaden.

El Consejo de Informativos denuncia que 'Mañaneros 360' y 'Malas Lenguas' convierten a RTVE en un "peor servicio público"

Asimismo, el Consejo de Informativos, recalca también que tanto 'Mañaneros 360' como 'Malas Lenguas' se han hecho eco de "noticias falsas" poniendo de ejemplo un asunto que ya fue rectificado. "Acusar a un responsable de la UCO de querer atentar contra el Presidente del Gobierno es incompatible con programas que se anuncian como aquellos que quieren acabar con los bulos", aseveran.

"Estos programas y sus prácticas hacen que la credibilidad de RTVE se vea alterada y que algunas fuentes y expertos no quieran colaborar con nuestros informativos", llegan a afirmar en este documento. "Esto puede redundar en una mejor audiencia, pero también en un peor servicio público", añaden dejando entrever que entienden que sean programas que tienen audiencia pero que menoscaban la imagen que se tiene de RTVE.

Una vez más, el Consejo de Informativos vuelve a mostrar su queja por la externalización en la producción de programas informativos. "Va contra el espíritu de la Ley 17/2006 y el Mandato Marco de 2007. Este tipo de programas no existían en esa época y, por tanto, estas normas no recogen sus límites. La cesión a terceros de estos espacios genera una falta de rigor y neutralidad informativa, ya que sus contenidos no siguen los mismos controles que el resto de información de RTVE", vuelven a decir.

En este elaborado trabajo, el Consejo de Informativos hace un pormenorizado análisis de todos los colaboradores que participan en las tertulias de los programas de actualidad de RTVE. Lo que llama la atención es que han cometido algunos errores sobre los trabajos de tertulianos como Hugo Pereira pues al joven periodista le presentan como "periodista de El Debate" y él deja claro que jamás ha trabajado para ese medio. Asimismo, Sarah Santaolalla ha puesto de relieve como incorporan a rostros como Esther Jaén, Nacho Corredor, Carlos Cue o Joaquín Manso, que no colaboran en ninguno de estos formatos.

Según el informe del Consejo de Informativos de TVE, soy “periodista de El Debate”.



Jamás he estado trabajando en ‘El Debate’. Tan siquiera como colaborador. Nada.



Un poco de rigor, por favor. Gracias. pic.twitter.com/5EV2rEu2Ww — Hugo Pereira Chamorro (@Pereira_Hugo_) January 14, 2026

Después de leer el informe del Consejo de informativos de TVE sobre los programas "Mañaneros 360" y "Malas Lenguas" os puedo decir que:

Existen errores de libro, faltas de concreción, manipulaciones y mucha falta de rigor.

Mencionan "mala praxis" por algunas informaciones que han… pic.twitter.com/Jv0pF4YAfn — Sarah Santaolalla. ♀ (@SarahPerezSanta) January 14, 2026

Por último, en este elaborado trabajo, también aprovechan para lanzar una serie de recomendaciones a la cúpula directiva de RTVE. "Pedimos que se refuercen los mecanismos de control editorial y de cumplimiento normativo y se adopten las medidas necesarias para clarificar las responsabilidades editoriales de estos programas", destacan. "Este Consejo de Informativos recomienda al Consejo de Administración de RTVE y a su Presidente que se internalice toda la información producida para RTVE y que esta se ciña a los criterios de independencia, neutralidad, pluralismo, imparcialidad y rigor", concluyen.