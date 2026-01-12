Sindicatos de RTVE denuncian a 'Directo a la gente' y acusan al nuevo programa de La 1 de "propaganda"

TVE sorprendió el pasado jueves al anunciar in extremis el estreno de 'Directo a la gente', un especial para el prime time del viernes con todo el equipo de 'Directo al grano' con Marta Flich y Gonzalo Miró como presentadores junto a Jesús Cintora.

Desde TVE vendían este programa producido por La Osa Producciones Audiovisuales y Big Bang Media como un formato especial motivado por la intensidad informativa de los últimos días con la detención de Nicolás Maduro o la intención de Donald Trump de hacerse con Groenlandia. Y para ello apostaban por llevar 'Directo al grano' al prime time tras los grandes resultados del magacín en la sobremesa y de 'Malas Lenguas' en la tarde tanto de La 1 como de La 2.

Tras conocerse la apuesta por 'Directo a la gente', el Consejo de Informativos de RTVE emitió un comunicado criticando a la dirección de RTVE por entregar un formato de actualidad a una productora externa en lugar de contar con los servicios informativos de la cadena que también se encuentran en máximos. "Esta vez, los programas de producción externa, que ya demuestran día a día no cumplir con los criterios de rigor periodístico necesarios en la televisión pública, serán los encargados de profundizar en el delicado contexto internacional con el que ha empezado 2026. No se nos pasan por alto las implicaciones que todo esto tiene en el panorama político nacional y el rédito electoral que se puede sacar", denunciaban en el comunicado.

Tras ese comunicado del Consejo de Informativos, fueron varios sindicatos los que se sumaron a las críticas a RTVE por la apuesta por llevar a Marta Flich, Gonzalo Miró y Jesús Cintora al prime time. Tanto CGT RTVE como CCOO RTVE publicaron sendas notas en las que defendían que "se trata de una decisión grave, difícil de justificar y contraria a la legalidad vigente". "Nos parece inaceptable que contenidos que son inequívocamente informativos se encarguen a productoras externas", recalcaban desde CCOO. "Resulta especialmente sorprendente que, tras haber reconocido y aplaudido públicamente el trabajo de los servicios informativos, como ocurrió con el especial de Maduro, ahora se les desprecie y se les sustituya por una productora vinculada a contenidos de actualidad y entretenimiento", añadían.

Rechazamos tajantemente la emisión de un "especial informativo", esta noche, al margen de los SSII de @rtve. La ley prohíbe que empresas privadas elaboren estos contenidos. ¿Quién toma las decisiones y con qué criterios? pic.twitter.com/IpefC5IGbp — CCOO RTVE (@ccoortve) January 9, 2026

Por su parte, CGT afirmaba en su nota sindical que "Directo a la Gente', producido por La Osa Producciones y Big Bang Media pretendía salvar el imperativo legal utilizando lo de "en colaboración con RTVE". "Pero esta externalización tiene más implicaciones que afectan a la credibilidad de los propios servicios informativos, al rol de la radiotelevisión pública, al mantenimiento del negocio de las productoras fieles... No todo vale por buscar la mayor audiencia ni la línea editorial más próxima al interés gubernamental", denunciaban.

⚫🔴DIRECTO A LA EXTERNALIZACION DE INFORMATIVOS🔴⚫



Hoy, a las 22 horas, en 'prime time', emitiremos un especial informativo externalizado en La 1.



Sigue leyendo👇🏽https://t.co/9UH7OncG93

#salvemosRNE #viernesnegros pic.twitter.com/ru3T1LNPBN — CGT RTVE (@cgtrtve) January 9, 2026

Este lunes, otro de los sindicatos vinculados a RTVE como es USO ha alzado la voz sumándose a las voces de rostros muy reconocidos dentro de la corporación como Anna Bosch o María Escario, quién no se cortó nada al tachar de "engendro" esta nueva apuesta de La 1 que además pinchó en audiencia al sacar un pobre 6,9% y 692.000 espectadores. El sindicato acusa a la dirección de RTVE de volver "a externalizar contenidos de naturaleza informativa, vaciando de funciones a los Servicios Informativos y eludiendo los controles profesionales, editoriales y deontológicos que exige la normativa vigente".

"Lo que se presenta como cercanía a la ciudadanía es, en realidad, opinión y espectáculo, sin garantías de pluralidad, rigor ni independencia. No es información. Es entretenimiento ideológico financiado con dinero público", prosiguen destacando. "RTVE no debe de estar para servir a una minoría ni a una línea editorial concreta sesgada, sino al conjunto de la sociedad. Cuando se confunde información con propaganda, se traiciona el servicio público y se degrada la credibilidad de la Corporación", concluyen.