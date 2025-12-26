Javier Ruiz es demoledor en TVE con Feijóo por sus whatsapps con Mazón y enumera "tres mentiras"

Después de que Alberto Núñez Feijóo entregara los mensajes de WhatsApp que le mandó Carlos Mazón el día de la DANA a la jueza que investiga lo sucedido, el líder del PP está en boca de todos. Así, Javier Ruiz en 'Mañaneros 360' no dudaba en dejar retratado al político popular en uno de sus repasos más demoledores.

"Hoy tenemos los tribunales y la política, quién nos lo iba a decir, en el escándalo después de que Feijóo haya enviado a los tribunales los mensajes que cruzó con Mazón la noche de la DANA. Todo lo que el PP ha sostenido durante un año es mentira. Se habló con el presidente del Gobierno, nos dicen no nos han atendido durante un año, la noche de la DANA Mazón habla con Sánchez, con Grande Marlaska y Margarita Robles, todo lo que se ha sostenido durante un año es falso", empezaba señalando Javier Ruiz.

"Se sabía que había muertos. Se dice que no supimos, Mazón le dice a Feijóo le dice que hay muertos a esa hora. Todo lo que se ha contado, todo lo que se ha sostenido durante un año es falso. Ha sido un año de 'Cuento de navidad', de mentiras y fantasmadas, de estrategia para tumbar al Gobierno con 230 muertos allí. Y los mensajes que acaba de entregar Feijóo a la justicia demuestra que todo lo que se ha dicho era falso. Esto es la mitad de lo que se entrega, ojo, porque Feijóo entrega los mensajes que Mazón le manda a él, no los mensajes que él le manda a Mazón", sentenciaba Javier Ruiz.

Tras seguir con los titulares del día, Javier Ruiz recalcaba como los mensajes que ha entregado Feijóo de Mazón a la jueza que investiga la gestión de la DANA pone contra las cuerdas tanto al ex presidente de la Generalitat como al propio Núñez Feijóo por haber reconocido que no era verdad lo que contó a la ciudadanía y a las familias de las víctimas.

🔵Feijóo entrega los mensajes de Mazón



El presidente del PP reconoce que no era verdad cuando dijo que Mazón le informó "en tiempo real", pero por confundir las fechas#Mananeros26D https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/4lnAIx88Fw — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) December 26, 2025

Javier Ruiz desgrana "las tres mentiras" del PP y de Feijóo sobre la DANA

Después de hacerse eco de los mensajes, Javier Ruiz insistía en que "esto desmonta la campaña del PP sostenida durante un año" y que además provoca un incendio político en plenas Navidades después de que el Gobierno pida la dimisión de Feijóo y de que en Génova, en la sede del PP, está en una situación muy incómoda. "Es que tenemos una campaña sostenida durante un año diciendo que nadie cogía el teléfono, los mensajes admiten que habló con Sánchez, con Robles y Grande Marlaska. Aquí no se cuestiona la noche, se está cuestionando un año de mentiras porque se dijo no estuvo la UME y los mensajes de Mazón demuestran que la UME está desde el minuto cero", aseguraba el presentador.

Por si fuera poco, Javier Ruiz también se fijaba en otra de las grandes mentiras de Núñez Feijóo porque al día siguiente de la tragedia, el líder del PP sostuvo que estuvo informado en todo momento y los mensajes que ha entregado a la justicia demuestran que Carlos Mazón estuvo desaparecido hasta las ocho de la tarde.

De esa manera, Javier Ruiz desgranaba las tres grandes mentiras de Alberto Núñez Feijóo dejando claro que "la clave hoy no es que hubo mentiras la noche de la DANA, no, la clave es que ha habido una campaña política sostenida durante todo un año que es falsa y que quienes la empujan saben que es falsa". "Hay tres mentiras. La primera por supuesto esta, la de hubo información en tiempo real, y el primer mensaje que se cruzan llega después de la comida del Ventorro, no hubo información en tiempo real", defendía el presentador.

"Segunda clave y segunda mentira lo de que no hubo contacto con el Gobierno. Sí lo hubo y se ha sostenido durante todo un año que no. Y a las 23:23 de la noche dice que ha hablado con Sánchez, con Montero y con los de defensa e interior. Y dice que a través de la delegación tenemos todo lo que necesitamos, incluida la UME. Y se ha sostenido toda la campaña durante todo un año de que fueron abandonados, de que no había medios, de que no cogían el teléfono y que no se pusieron los miembros del Gobierno. Un año entero en el que todo lo que se ha dicho es falso", seguía diciendo Ruiz recordando todo lo que han dicho Feijóo o Mazón a lo largo de este año.

Pero además la mentira de Carlos Mazón ha sido especialmente grave como recalcaba Javier Ruiz porque la última vez lo hizo desde el Congreso donde hay obligación de decir verdad. "Se ha mentido abierta y descaradamente durante un año. Pero es que hay una tercera mentira, la de que no sabemos que está pasando, y a las 23:29 horas Mazón le dice a Feijóo que están apareciendo muertos en Utiel, que va a haber más y que es un puto desastre. Se sabe la gravedad y que hay muertos y durante todo un año se ha sostenido que nadie sabía", concluía el presentador. "Esto no es la mentira de Mazón, hoy esto cuestiona la campaña del PP y de Feijóo", añadía.