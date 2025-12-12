12 momentos de 'Telepasión 2025': de la sorpresa de Javier Ruiz y la manifestación de Cintora por TVE a dos ausencias

No hay Nochebuena sin 'Telepasión'. Y un año más, TVE demostró ser la mejor cadena para pasar una noche familiar como la del 24 de diciembre. Como cada año, la cadena juntó a más de 130 profesionales, el mayor número de la historia, para cantar y bailar juntos al ritmo de algunos temazos de la música española como 'Mi gran noche' de Raphael y que contó con una atronadora sentencia en redes.

Ese fue el tema que dio título al especial de este año y que abrió la gala con Aitor Albizua y LalaChus como maestros de ceremonias. En este número inicial participaron también rostros como David Broncano y Marc Giró así como Pepe Rodríguez y tres de los aspirantes de la última edición de 'MasterChef Celebrity' (Torito, José Manuel Parada y Charo Reina), Chenoa como una de las caras revelación de este año.

🎉Empieza #TelepasiónRTVE con @lalachus2 y @aitoralbizua



¡Prepárate! Porque más de 130 profesionales de RTVE participan en esta noche llena de música y baile🕺 pic.twitter.com/m6bn5VZ4kD — La 1 (@La1_tve) December 24, 2025

Con el asesoramiento imprescindible de las "secretarias", Eva Diago y Pepa Zaragoza, Aitor y Lala tuvieron que ponerse al frente de la organización del 35 aniversario de 'Telepasión' dirigiendo todas las actuaciones. Una de las actuaciones de la noche fue la que protagonizaron los actores de 'La Promesa' al ritmo de 'A quién le importa' de Alaska en un claro acto de reivindicación por los derechos del colectivo LGTBIQ+. En ella participaron Guillermo Serrano (Lorenzo), Isabel Serrano (Leocadia), Sara Font (Enora), Álvaro Quintana (Toño), Ibrahim Al Shami (Adriano) y Teresa Quintero (Candela) combinando una vez más lo clásico y lo moderno.

✨¿'A quién le importa' si saltas desde principios del siglo XX a los 80 en tan solo una noche?



Los actores de @lapromesa_tve llevan tres años acompañándonos cada tarde y esta noche se suman a #TelepasiónRTVE con una propuesta que combina lo clásico y lo moderno 🎤 pic.twitter.com/0ANMO6Nnyp — La 1 (@La1_tve) December 24, 2025

Tras viajar a 'La Promesa', 'Telepasión 2025' nos sumergió en un parque de bomberos con una actuación al ritmo de 'Que nada nos pare (lo más importante)' de ELYELLA y LaLaLoveYou con Anne Igartiburu y Jacob Petrus y el equipo de 'Aquí la tierra'. Un momento con el que RTVE quiso mostrar su apoyo y hacer un homenaje a otros de los protagonistas del año: los bomberos que luchan contra el fuego tras las catástrofes vividas este verano.

🪄Magia en este crossover entre @DCorazon_TVE y @aquilatierratve para rendir homenaje a quienes luchan contra el fuego.



'Que nada nos pare' llega a este #TelepasiónRTVE cargado de agradecimiento 🙏



⭕https://t.co/8fP2E7i9xU pic.twitter.com/XcT4VfLKxu — La 1 (@La1_tve) December 24, 2025

También 'Telepasión' quiso escuchar a otros trabajadores de RTVE menos conocidos en un casting dando su apoyo a todos los profesionales de la cadena. En otra de las actuaciones de la noche, el programa juntó a rostros tan variopintos como Rodrigo Vázquez, Quico Taronjí, Soraya Arnelas, Alba Carrillo, Henar Álvarez o Isabel Moreno así como el equipo que da los sorteos de la ONCE.

Quien debutó este año en 'Telepasión 2025' fue Marta Flich como representante de 'Directo al grano' junto a otras miembros del equipo como Sara Lozano o Julia Varela al ritmo de 'Salta' de Tequila en lo que fue una de las grandes actuaciones de la noche.

Cuando vienes a analizar la actualidad…y acabas saltando en pleno #TelepasiónRTVE 💃



🎶🔥@martaflich y las chicas de @algrano_rtve se convierten por una noche en estrellas de @radio3_rne



⭕https://t.co/8fP2E7i9xU pic.twitter.com/HnJmb5h3h3 — La 1 (@La1_tve) December 24, 2025

'Telepasión 2025' también quiso recordar algunos de los momentos más históricos de los 70 años de RTVE como su primera emisión en 1956, la llegada a la luna en 1969, el estreno del 'Un, dos, tres' en 1985, la victoria de Massiel en Eurovisión 1968 o el histórico tercer puesto de Chanel en Eurovisión 2022 junto a Marc Sala y Lourdes Maldonado así como JKBello, Cayetana Guillén Cuervo, Elena S. Sánchez, Paula Vázquez y Gonzalo Pinillos con 'Qué bonita la vida' de Dani Martín.

🎶 'Qué bonita la vida'...y qué bonito hacer llegar a millones de personas historias, recuerdos y momentos durante los últimos 70 años.#TelepasiónRTVE rinde homenaje a la historia de la televisión justo cuando TVE está a punto de celebrar siete décadas de su primera emisión📺 pic.twitter.com/yW13aONj3a — La 1 (@La1_tve) December 24, 2025

Y como Eurovisión siempre está presente, este año 'Telepasión 2025' quiso versionar sin duda uno de los temazos de este año, el 'Espresso Macchiato' de Tommy Cash, el representante de Estonia, con un grupo variopinto como Nieves Álvarez, Roberto Herrera, Eduardo Sáenz de Cabezón, Benita, Blanca Benlloch o Sandra Daviú.

Pero una de las grandes sorpresas de la noche llegó con el número que protagonizó Javier Ruiz junto a Adela González y Miriam Moreno. Los presentadores de 'Mañaneros 360' lo dieron todo desde una estación de tren con 'El universo sobre mí' de Amaral de fondo.

Los presentadores de RNE y de 'El Tiempo' también tuvieron sus momentos musicales con temas como 'Superestrella' de Aitana y 'Bailemos' de Dani Fernández así como los del canal 24 horas y los de los deportes con 'Tengo una sonrisa' de Ana Torroja o los rostros de La2Cat con 'Como un burro amarrado en la puerta del baile' de El último de la fila.

👗¡El equipo del Canal 24h y Deportes entran en vestuario para revolucionarlo todo!



En #TelepasiónRTVE cambian totalmente de registro para regalarnos una 'Sonrisa' 😀



Tienes todas las actuaciones en #RTVEPlay 👉https://t.co/4kn0K4iPuA pic.twitter.com/4OBTQJLV01 — La 1 (@La1_tve) December 25, 2025

Pero si hubo una actuación reivindicativa fue la que presentó Jesús Cintora, que no se animó a cantar, y en la que participaron Inés Hernand, 'la pasionaria' de RTVE y los equipos de 'Cine de barrio', 'Trivial Pursuit', el Canal 24h y los informativos territoriales al son de 'Tengo el poder' de Manuel Carrasco en un claro mensaje a las críticas a RTVE por parte del PP y de Vox con una manifestación en pleno Prado del Rey con pancartas a favor de la televisión pública.

Quién puso el ritmo este año con el 'Que hubiera sido' de 'La Bichota', Karol G fue el equipo de 'Valle Salvaje' con Loren Mairena (Luisa), Rafa Álamos (Francisco), Elena Navarro (Pepa) y Marcos Orengo (Martín).

🫨¡Vaya cambio! Los actores de @ValleSalvajeTVE cambian a Carlos III por "La Bichota"



El perreo llega a #TelepasiónRTVE con 'Si antes te hubiera conocido' 🕶️



⭕https://t.co/8fP2E7i9xU pic.twitter.com/2738ZInfpq — La 1 (@La1_tve) December 24, 2025

Y para concluir este 'Telepasión 2025', Aitor Albizua, LalaChus, Gonzalo Pinillos con el 'Quisiera ser' del Dúo Dinámico en un claro homenaje a uno de los grupos más prolíficos de nuestra música tras la muerte de Manuel de la Calva, uno de sus componentes.

🎶 'Quisiera(n) ser'… grandes voces todos los que han pasado hoy por aquí



La mayoría no lo son 😅pero le han puesto lo mas importante: corazón y ganas para acompañarte una Nochebuena más



Gracias por estar ❤️✨ #TelepasiónRTVE pic.twitter.com/nt8CfT8Szd — La 1 (@La1_tve) December 24, 2025

Pero también destacaron las ausencias de otros grandes rostros de TVE siendo la más llamativa la de Silvia Intxaurrondo, que fue la única de los presentadores de programas diarios que no participó. También llamó la atención que este año Xabier Fortes no ha participado habiendo sido uno de los habituales en los últimos años. Menos sorprendente ha sido la ausencia de Pepa Bueno o Alejandra Herranz pues los presentadores de informativos no suelen salir.