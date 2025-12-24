El público dicta esta sentencia generalizada a 'Telepasión 2025' en La 1 de TVE, con una ausencia muy destacada

Ya es todo un clásico de la Navidad. Si no hay Nochevieja sin José Mota tampoco podemos entender la Nochebuena sin el tradicional 'Telepasión', el especial musical que emite La 1 en el que todas las estrellas de RTVE hacen gala de su ilusión cantando y bailando.

Este año es el 28º especial que emite TVE de 'Telepasión'. Y una vez más, la cadena pública ha vuelto a demostrar todo su potencial juntando al mayor número de profesionales de la historia pues han participado más de 130 trabajadores de la corporación.

Por tercer año consecutivo, Aitor Albizua ha sido el maestro de ceremonias de este 'Telepasión 2025: Mi gran noche'. Después de dos años junto a Patricia Conde, en esta ocasión ha sido LalaChus la que ha debutado como presentadora de esta gala especial.

Aitor Albizua y Lalachus recibían un encargo muy especial para esta Nochebuena: crear y dirigir el programa 'Telepasión 2025. Mi gran noche', un desafío que afrontaban con la ayuda de dos secretarias muy poco convencionales y misteriosas.

El formato dirigido por Juan Luis Iborra ha hecho historia como decimos al juntar a más de 130 profesionales de RTVE, el mayor número hasta la fecha. Entre ellos se situaban como es habitual un sinfín de presentadores de la cadena como David Broncano, Pepe Rodríguez ('MasterChef'), Chenoa ('The Floor', 'Dog House'), Javier Ruiz, Adela González y Miriam Moreno ('Mañaneros 360'), Jesús Cintora ('Malas Lenguas'), Jordi Hurtado ('Saber y ganar'), Marc Giró ('Late Xou') o Henar Álvarez ('Al cielo con ella').

Pero también se han dejado ver cantando en este 'Telepasión' otros rostros como Marta Flich ('Directo al grano'), Anne Igartiburu y Javier de Hoyos ('D Corazón') así como Alba Carrillo, Benita (Maestro Joao), Jacob Petrus ('Aquí la tierra'), Paula Vázquez ('Hasta el fin del mundo'), Cayetana Guillén Cuervo ('Versión española'), Elena S. Sánchez ('Historia de nuestro cine'), Lourdes Maldonado y Marc Sala ('Telediario Fin de Semana'), Inés Hernand ('Benidorm Fest'), Egoitz Txurruka ('Trivial Pursuit') y JKBello (Benidorm Fest 2025) y Gonzalo Pinillos (Eurovisión Junior 2025) entre muchos otros.

Tampoco han faltado a la cita actores de sus series diarias. Por parte de 'Valle Salvaje' se han dejado ver Loren Mairena (Luisa), Rafa Álamos (Francisco), Elena Navarro (Pepa) y Marcos Orengo (Martín). Mientras que por parte de 'La Promesa' los que han cantado en esta ocasión han sido Guillermo Serrano (Lorenzo), Isabel Serrano (Leocadia), Sara Font (Enora), Álvaro Quintana (Toño), Ibrahim Al Shami (Adriano) y Teresa Quintero (Candela).

La audiencia de TVE dicta su veredicto a 'Telepasión 2025'

Por eso no es de extrañar que muchos espectadores que han visto 'Telepasión 2025' en TVE se hayan pronunciado en redes sociales. El acento se ha puesto en una factura sobresaliente y en el toque de modernidad que se le ha imprimido este año. Aunque entre los aplausos se encuentran también las reacciones de quienes han señalado una sonada ausencia: la de Silvia Intxaurrondo.

Menudo homenaje a la televisión, a su historia y a todos los profesionales que hacen posible esta @rtve. La factura televisiva de este #TelepasiónRTVE está cuidadísima y es sobresaliente. Mis dieces a la dirección musical y de escenografía ❤️ @Josepablo_ls pic.twitter.com/d5VzWcSaET — LukaES (@LukaEurovision) December 24, 2025

📺 Este año lo tenían sencillo con @aitoralbizua y Lala Chus. Han sabido sacarlo brillo y un toque moderno al #TelepasionRTVE @Josepablo_ls — Alberto Sanz Blanco (@AlbertoSBlanco) December 24, 2025

La mejor #TelepasionRTVE de la h

Historia ¡Gran televisión pública! — Paloma 💜🌍🌿🕊💚 (@Paloma99KX) December 24, 2025

#TelepasionRTVE esté siendo el mejor especial navidad que recuerdo. Grandísimo — Cambio...y Corto!!! (@Ruben_PAZo) December 24, 2025

Vaya currada!!! Orgullosos de tener esta Televisión Pública!!!Enhorabuena.#TelepasionRTVE — Jose (@Jose36727392861) December 24, 2025

Buff que bueno #TelepasionRTVE este año. Pelos de punta, me encanta 😍😍 @rtve — Alejandro 🇵🇸 (@_alejandropt20) December 24, 2025

El programa que ha hecho TVE para Navidad (#TelepasionRTVE) es una pasada. Mis dieces — Lols (@_lollls) December 24, 2025

Pedazo curro el de los bailarines,felicidades!#TelepasionRTVE — Gama (@Konakikapu_) December 24, 2025

Muchas felicidades, magnífico programa…!!!👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼



Que orgullo de televisión pública de mi país…!!!!



Esta es la radiotelevisión que yo quiero para todos



Por finnnnnnnnnn….!!!!!!!



#TelepasionRTVE — Lili Macpherson 🌷🌷 (@LiliMacpherson) December 24, 2025

La mejor telepasion lo mejor en .muchos años viva está televisión. #TelepasionRTVE — Labohemia #S.PUBLICA (@Labohemia49Rosa) December 24, 2025

De verdad, #TelepasiónRTVE es lo único digno de ver en las grandes cadenas esta Nochebuena 2025 — Rafael García López (@rafaglaf99) December 24, 2025

Maravilla de Telepasión, me está encantando🥰#TelepasionRTVE — Belis (@_Marbelis_) December 24, 2025

Me encanta!! Programa muy simpático. FELICES FIESTAS. #TelepasionRTVE — Esta bien!!🇺🇳🇪🇦🇪🇺 (@Estabien981) December 24, 2025

Me parece un insulto que @SIntxaurrondo no haya aparecido en este #TelepasionRTVE 😌 — Malcor 🜸 (@malcornoque) December 24, 2025