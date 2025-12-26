La presentadora de TVE que se quejó por no salir en 'Telepasión' hace un año señala lo que ha ocurrido este 2025

'Telepasión' es un clásico en las Nochebuenas de TVE. Año tras año, los rostros de la cadena pública organizan grandes números musicales para amenizar la noche del 24 de diciembre. Sin embargo, en el 'Telepasión 2024' hubo una queja que se hizo viral, la de la presentadora de la ONCE, Patty Bonet.

El año pasado el programa llevó por título 'Telepasión: la gran mentira', y estuvo conducido por Patricia Conde y Aitor Albizua. Ambos acordaron unir a sus respectivas familias para pasar la Nochebuena y ver el espacio juntos. Sin embargo, los presentadores optaron por engañar al otro y contratar a figurantes para que se hicieran pasar por sus familiares.

La gran mentira del 'Telepasión' se descubrió cuando la policía hizo acto de presencia por las denuncias de los vecinos ante el fiestón que estaban haciendo ambas "familias". A partir de ahí, el programa contó con numerosas actuaciones musicales en las que participaron hasta 120 profesionales de RTVE, convirtiéndose así en la entrega en la que más participantes hubo, aunque no estuvieron todos los rostros de la corporación.

Patty Bonet agradece a José Pablo López el poder salir en 'Telepasión'

Una de las profesionales que se quejó por su ausencia en el programa fue Patty Bonet, la presentadora de la ONCE en TVE, quien no dudó en lanzar una petición a José Pablo López, presidente de RTVE, de cara al 'Telepasión 2025'. A través de su cuenta de X, escribió lo siguiente: "Un deseo para el 'Telepasión 2025' y para José Pablo López: que participemos también los presentadores de los Sorteos de la ONCE. Sería super divertido! Y por una tele pública más inclusiva".

Un mensaje al que el directivo no tardó en contestar: "Por supuesto Patty Bonet. Os esperamos en 'Telepasión 2025' en RTVE". Y dicho y hecho. Este año, la presentadora de la ONCE ha sido una de los rostros de la cadena pública que ha actuado en el programa especial de Nochebuena. Algo que ella ha agradecido enormemente a José Pablo López, por cumplir con su palabra.

"Gracias José Pablo López por cumplir tu palabra! Los presentadores de la ONCE, en Telepasión. Qué bien lo pasamos con compis maravillosos!", escribía Patty Bonet en su cuenta de X. Y añadía: "Por una tele pública con más inclusión en todo tipo de programas!". "Y gracias también a Sergio Calderón", concluía, mostrándose también muy agradecida con el director de TVE.