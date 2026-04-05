La respuesta del presidente de RTVE que deja abierto el posible regreso de 'El ministerio del tiempo' seis años después

Han pasado seis años desde que 'El ministerio del tiempo' cerrara sus puertas en TVE con la emisión de su cuarta temporada. Sin embargo, los fans de la serie siguen teniéndola muy presente y cada cierto tiempo no dudan en pedir que haya una quinta temporada.

También su creador, Javier Olivares, se ha mostrado dispuesto a retomar la ficción siempre que sea con los presupuestos necesarios para poder sacarla adelante. Aunque su relación con RTVE sea un tanto de idas y venidas por sus críticas hacia el presidente, José Pablo López y su manera de hacer televisión.

No obstante, la emisión de la serie 'ENA, la reina Victoria Eugenia' tras dos años en el cajón y su gran éxito en audiencia con una media del 12,7% y 1.161.000 espectadores hicieron que las aguas entre la cadena pública y el creador de 'El ministerio del tiempo' se apaciguaran.

Ahora ha sido José Pablo López el que ha dejado la puerta abierta al regreso de la ficción. Lo ha hecho después de que un usuario planteara su vuelta. "De 0 a 10 ¿cuántas posibilidades habría de que @ministeriodeltiempo volviera o volviese a RTVE?", le preguntaban. "Nunca digas de este agua no beberé", respondía el presidente de la corporación.

Una respuesta que alimenta la esperanza de los fans de 'El ministerio del tiempo' que aguardan la vuelta de la serie protagonizada por Rodolfo Sancho, Aura Garrido, Nacho Fresneda, Cayetana Guillén Cuervo y Hugo Silva, entre otros.

Así acabó 'El ministerio del tiempo'

Hay que recordar que 'El ministerio del tiempo' concluyó su cuarta temporada con un final cerrado para todos sus personajes. Alonso (Nacho Fresneda) se mudó a La Haya para apoyar la carrera de su pareja, Elena (Susana Córdoba) mientras que Irene (Cayetana Guillén Cuervo) asumió el liderazgo de un nuevo departamento de memoria femenina.

Por su parte, Julián (Rodolfo Sancho) logró recuperar su vida junto a Maite, con la noticia de una futura paternidad. A su vez, Salvador Martí (Jaime Blanch) decidió ceder el testigo a Ernesto (Juan Gea) tras renunciar a su cargo. Eso sí antes aseguró el futuro de su secretaria Angustias (Francesca Piñón).

Por último, Pacino (Hugo Silva) tomó la decisión de envejecer voluntariamente viajando hasta 2065 para poderse reencontrar con una anciana Lola Mendieta (Macarena García) destruyendo el 'anacronópete' para evitar una deriva dictatorial del Ministerio y poniendo fin a la patrulla.