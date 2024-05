José Pastor, director de Ficción de TVE, aclara el futuro de ‘Los Misterios de Laura’ y ‘El Ministerio del tiempo’

RTVE está comprometida totalmente con la ficción española. Prueba de ello es el éxito de ‘La Promesa’, la serie diaria que arrasa cada tarde y que prepara ya su cuarta temporada para cubrir todo 2025. Además, la serie producida por Bambú Producciones (‘Velvet’, ‘Las chicas del cable’, ‘Fariña’…), ha propiciado que La 1 haya triplicado la emisión de series diarias en su parrilla, con ‘La Moderna’ y ‘4 Estrellas’, y la futura ‘Valle Salvaje’.

Sin embargo, el ente público audiovisual también tiene tiempo y presupuesto para series más grandes de prime time. Es el caso de nuevos títulos como ‘Operación Barrio Inglés’ o ‘Detective Touré’. Por otro lado, la cadena pública se plantea volver a apostar por nuevos especiales de ‘Los Misterios de Laura’, la serie que protagoniza María Pujalte.

Otro de las grandes series que podría regresar en un futuro es ‘El Ministerio del Tiempo’, un deseo que piden los fans de la ficción, que protagoniza además en la actualidad en un conflicto internacional, después de que la BBC anunciase la serie ‘The Ministry of Time’, un presunto plagio de la serie española, y al que RTVE contestó en un comunicado en el que afirmaban que no habían dado ninguna licencia a la cadena británica.

Así nos los explica el responsable de ficción de RTVE, José Pastor, en una entrevista exclusiva con El Televisero, y en la que desgrana el futuro de sus grandes series de prime time.

ENTREVISTA A JOSÉ PASTOR (VÍDEO)

Un título que ha sido noticia recientemente es ‘Los misterios de Laura’, ¿qué va a pasar con ello?

– Bueno, es verdad que ahora creemos que tenemos que tener un equilibrio entre apuestas arriesgadas como era ‘Operación Barrio Inglés’, una serie que tiene gran nivel de estilización, un thriller de espías, años 40, con nazis… Si te das cuenta en esta serie, que es una cosa muy reseñable, casi nadie tiene un acento castellano neutro normal. Es acento de alemanes, acento británico y acento andaluz. Esto es complejo, es arriesgado, pero queríamos hacer algo diferente.

Tenemos que tener una combinación con la tendencia internacional que vemos, adapataciones de IP potentes, remakes de series, reboots, spin-offs, al final se trata de que necesitábamos algo también autoconclusivo, fácil de ver, de un personaje muy, muy querido por nuestros espectadores. Y en eso estamos, en ver la manera de cómo mantener «Laura» a flote. Recordarás que hicimos una TV movie, después hicimos dos, y la idea es seguir continuando en esa estela de tener, a lo mejor, con una cierta periodicidad especiales asociados a ‘Los misterios de Laura’, es posible que también ampliando el número de episodios.

Ha habido recientemente un terremoto por el tema de ‘El Ministerio del Tiempo’ y el conflicto con la BBC. ¿En qué punto está este tema? Porque vimos el comunicado de RTVE…

No ha habido más avances. Es cierto que, curiosamente, cuando todo salta, fue tres días antes de un viaje a Londres, donde estaba invitado a un evento de la BBC. Y la verdad es que hablando con ellos, nadie tenía constancia. A ver, no hablaba precisamente con el el que ha encargado la serie o el departamento más creativo, donde a lo mejor ellos han desarrollado el proyecto. Yo hablaba con ejecutivos de ventas, que a lo mejor trabajábamos con ellos las coproducciones entre España y BBC, pero yo creo que a ellos les pilló muy de sorpresa, todo el revuelo armado y ellos no se lo esperaban.

Yo les informé y les dije «esto es urgente, es importante, necesito que me deis una respuesta para la reunión que tenemos dentro de tres días». Y la verdad que creo que les pilla a todos de sorpresa, no tengo más noticias más allá del burofax, de las declaraciones que hemos hecho. Creo que la pelota está en el tejado de la BBC y supongo que más tarde o temprano recibiremos noticias suyas. Tengo un viaje a un evento donde están todos los operadores públicos de Europa, de ficción, y entiendo que ahí hablaremos de la serie, pero no tengo más novedades.

Si no hubiera respuesta de la BBC, ¿habría demanda por plagio? Si no se ha iniciado ya

– No lo sé, la verdad, porque es un tema de propiedad intelectual, que yo me pierdo ya en el detalle. Entiendo que también tendrá algo que decirnos tanto Televisión Española, al ser un encargo de producción, y también el propio creador, Javier Olivares, que habrá que trazar, entiendo una estrategia conjunta o supongo que nuestro departamento jurídico nos indicará los mejores pasos a seguir. Yo la verdad es que estoy ajeno a todo eso en el sentido de que no es una responsabilidad mía, ni soy yo el que puede impulsar nada al respecto. Sí que hablaré con la BBC cuando pueda para que me cuenten un poco qué ha pasado.

Lo que sí es responsabilidad tuya lo creativo… ¿Y veremos lo que tanto piden los fans de ‘El Ministerio del Tiempo’, los ministéricos, una nueva temporada?

– Lo hemos intentado varias veces y yo no lo descarto. Yo creo que además hay una cosa muy buena que tenemos, que es que Javier Olivares, para nosotros, es hombre de la casa, y yo quiero creer que la casa también es su casa, o sea, que él ve a RTVE como su casa, y yo creo que él siempre estará a favor.

El tema es lo de siempre, es una cuestión presupuestaria. No vamos sobrados del presupuesto. ‘El Ministerio del Tiempo’ es una serie cara. Entonces, al final, no puedes hacerlo todo. Y yo creo que ese momento remember o ese momento revival lo tenemos que medir un poco con cuidado. Si a lo mejor vamos con ‘Laura’, tenemos que esperar para hacer ‘El Ministerio…’.

Tenemos que buscar un hueco y es verdad que queremos a Javier, a full en el proyecto, que esté a pleno rendimiento, y ahora mismo está muy ocupado, desarrollando proyectos, porque es una persona muy trabajadora, pero hablé con él, creo que el jueves o viernes, que estaba en su estudio trabajando.

Hay que encontrar el momento con él, porque si lo hacemos, va a generar mucha expectación, no lo podemos hacer con prisas, necesitamos que Javier esté un momento bueno y nosotros también encontrar el presupuesto. Principalmente, yo creo que la pelota está más en nuestro tejado, y Javier encantado.

Lo bueno es que no se descarta radicalmente.

– No, no, no. En absoluto.

Ya por último, estamos viviendo una época, que es el post ‘Cuéntame’. ¿Cómo la estáis viviendo? Nos hemos quedado sin ver cómo vivieron los Alcántara el 11M, o cómo vivieron la irrupción de partidos como Podemos o Vox. Entiendo que esto sí que está descartado, ¿no?.

– Es cierto que hasta donde sé, o hasta donde recuerdo, porque ahora la verdad es que me pillas un poco, los decorados están destruidos. Eso ya es un paso importante de cara a valorar o no la renovación de la serie, pero te debo confesar que hubo un tiempo, hubo un buen impasse desde que la serie acabó, no quisimos destruirlos por si acaso. Pero bueno, al final tienes que tomar decisión, porque el plató está parado con esos decorados, desmantelado y la productora o el dueño del plató tiene derecho también a explotarlos y, al final, no hemos avanzado con ello.

Justo me hace gracia que digas lo del 11M porque estudiamos esa posibilidad, de recuperar un poco esos momentos históricos del país y verlo a través de los Alcántara, pero yo creo que hoy por hoy no es una opción. Yo creo que también tenemos que ser consecuentes con nuestras decisiones. Si hemos transmitido un mensaje de ‘Cuéntame’ se acaba, siempre va a haber eventos muy bonitos de retratar que no vamos a poder ver.

Y luego también creo que después de 22 años es mejor acabar una serie de la manera más digna, con las mejores audiencias y demás, que arriesgarnos a que la serie entre un poco en barrena. Y yo creo que eso era importante para nosotros. Nunca sabes si las series pueden subir o bajar, pero creemos que teníamos que apostar y al final tienes que ser un poco coherente con tus decisiones y lo mejor es acabar una serie cuando estés en el mejor momento. Entonces, esas han sido las razones. Creo que es difícil que volvamos a corto o medio plazo.

Muchísimas gracias. Larga vida a la ficción en Televisión Española y que sigáis siendo referente porque ahí están los datos.

– Muchísimas gracias.