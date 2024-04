José Pastor, director de Ficción de TVE, aclara el futuro de ‘La Promesa’, ‘La Moderna’ y ‘4 estrellas’

TVE estrenó la semana pasada ‘Operación Barrio Inglés‘, un ambicioso thriller lleno de potentes elementos narrativos que transcurre en los años 40 en Huelva, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la nueva serie española ha sido retirada esta semana del prime time del miércoles y volverá la semana próxima.

La serie, que está protagonizada por Rubén Cortada, Aria Bedmar y Peter Vives, forma parte de la estrategia de ficción que TVE está llevando a cabo en esta temporada y que pasa por «equilibrar la ficción diaria con otros grandes proyectos de prime time». Así nos los explica el responsable de ficción del grupo, José Pastor, en una entrevista exclusiva con El Televisero, y en la que desgranamos el futuro de las tres series diarias de la cadena, como ‘La Promesa’, ‘La Moderna’ o ‘4 estrellas’.

ENTREVISTA A JOSÉ PASTOR (VÍDEO)

José Pastor, llega una nueva serie que es la gran apuesta de TVE, Operación Barrio Inglés, con espías, Huelva, nazis y una historia de amor. ¿Por qué habéis elegido esta serie?

El thriller funciona muy bien y viaja muy bien. El tema de los espías es muy interesante, jugar con las dobles identidades, con los dispositivos, con esos giros que nos proporciona el espionaje. Tiene también un componente para nosotros muy interesante, como servicio público, que es el contexto histórico donde sucede la serie. La ciudad de Huelva nos parecía muy atractiva por ser ese nido de espías y tener que representarla y reproducirla junto a las minas de Ríotinto nos parecía también un punto muy a favor.

Otro elemento también para nosotros muy interesante en el triángulo amoroso, algo que quisimos potenciar desde el principio. Queríamos que la serie tuviera momentos de respirar entre thriller, momentos más de melodrama donde hubiera historia de amor, donde hubiera ese triángulo, que creemos que juega muy bien a favor de la historia.

Y al final, bueno, la elegimos porque cuando decides encargar una serie o decides aprobar una serie, yo personalmente creo que es importante siempre tener un punto de frescura y un punto de originalidad, y nos parecía que un thriller de espías en los años 40 con esa estética un poco estilizada, al estilo ‘Peaky Blinders’, por tomar una referencia, nos parecía que en España tenía cabida, y más también teniendo en cuenta que nosotros, al final, jugamos en la liga de la televisión en abierto. Y ahí es complicado, porque no compites contra ti mismo o con una plataforma, compites contra los demás y creíamos que teníamos que arriesgar un poco. No podemos hacer la misma serie de ficción, tipo de tele en abierto. Estas son un poco las razones, yo creo, generales.

¿Cómo ha sido el desarrollo creativo de la serie? Porque hay protagonistas nazis y una de las tareas de los creadores es que los espectadores empaticen con los personajes…

Es complicado. Sin ánimo de hacer spoilers, es cierto que los personajes tienen muchos matices y muchas capas. Y al final, bueno, todo el mundo tiene sus razones. Los malos no son son sádicos despiadados, como los malos antiguos, que matan a alguien y se ríen. Hay unas connotaciones y unas intenciones de nuestros personajes. Y, bueno, creo que sí, que puede parecer a priori que hay buenos y malos, y los hay, pero luego también tenemos matices y, a lo mejor, en algún momento los malos no son tan malos, los buenos no son tan buenos, y a eso juega a la serie también un poco, a que no sepamos muy bien los personajes de qué lado están, o por lo menos algunos de los personajes que, por supuesto, no te puedo desvelar.

Aparte de este gran proyecto, estamos en una época muy dulce para la ficción en TVE. ¿Qué balance harías de ‘La Promesa‘? ¿Hay expectativas de que se pudiera doblar esa emisión en caso de que ‘La moderna’ no continuase? ¿Y en qué punto de vida está cada uno de estos proyectos ahora mismo?

‘La Promesa’ es el gran éxito de ficción, y casi si me apuras de no ficción, de RTVE. Fue el gran estreno que tuvimos de la temporada 22-23 y bueno, en la 23-24 también está funcionando muy bien. Estamos trabajando ya en la renovación de lo que sería la cuarta temporada para tener cubierto el 2025. Es verdad que con el cambio de hora ha sufrido, se hizo un cambio de programación que era arriesgado. Ahora, siempre a toro pasado, es más fácil todo verlo. Pero bueno, claro, era dejarle un hueco a ‘La moderna’, pero creo que es una serie de ficción que es una de nuestras grandes baluartes ahora mismo, y además hemos conseguido que el espectador reconozca a Televisión Española por ‘La promesa’, eso es lo que para mí es hacer marca.

Con ‘La moderna‘ tenemos que tomar la decisión de renovación muy pronto y está más complicada. La serie no ha sido para nada un pinchazo estrepitoso, pero bueno, es cierto que estas series son muy caras, muy arriesgadas y hay que esperar un poco más de ella y tenemos que tomar la decisión pronto. Estamos muy atentos a los resultados que va haciendo día a día para tomar esa decisión final.

Doblar ‘La Promesa’ no es una opción porque en realidad es técnicamente imposible. Nosotros rodamos 55 minutos al día y no podemos rodar 110 minutos al día. Tenemos ahora mismo dos decorados donde dos unidades ruedan simultáneamente y otras dos preparan el rodaje de la semana siguiente y es imposible llegar y tenemos ya jornadas de 10, 11 horas de lunes a viernes. Hemos hecho eso de manera excepcional cuando íbamos creando un colchón de episodios para reforzar alguna trama, por decisiones de programación, pero lo cierto es que eso no se va a hacer más.

Y además hemos empezado a rodar ‘Valle Salvaje’, que pronto habrá ya cosas en exclusiva. Y bueno, en esa serie también veremos qué juego tiene, si finalmente va en access prime time, si finalmente va en prime time, porque podría ir en prime time, si va por la tarde… es decisión de programación.

¿Tenéis ya decidido el final de ‘4 estrellas‘?

Bueno, no está anunciado formalmente, tenemos que tomar una decisión urgentemente, que la tomaremos esta semana, y a ‘La moderna’ no tenemos mucho más margen tampoco. Hay que decidir si apostar por las series o no. Es verdad que ‘4 estrellas’ ha sufrido. Es una hora muy compleja, es la hora más competitiva de la televisión. Eso ha sido difícil para la serie. Era arriesgado ir con una ficción. No se hacía desde hacía mucho tiempo y menos entre los tres primeros canales, yo creo que no lo recuerdo y teníamos ahí ese riesgo.

Y luego es verdad que los resultados de la serie sufren mucho respecto a eventos en directo, si hay un partido de fútbol o si de repente hay, eso afecta mucho a la continuidad. Si de repente paramos en Navidad, hemos visto que sufre, a diferencia de un programa de estilo magazine o de entrevistas, donde un talk show, donde no sufre tantos si no emite dos días, la gente se vuelve a reincorporar fácilmente. Y el problema en la ficción en abierto, en lineal, es que lo que pierdas en lineal se te vaya al VOD, a demanda.

Entonces, claro, si de repente estás unos días que no emites o de repente ha habido una programación muy competitiva o la competencia en sus programas tiene invitados muy buenos, esa audiencia que igual pierdes, porque ha dejado su cita diaria y se ha ido a ver otra cosa, es muy difícil de recuperar porque ya te ven en RTVE Play, que también es algo que tenemos que valorar, que las series no solo están para hacer resultados en lineal, hay que ver el conjunto, pero bueno, ha sido una apuesta atrevida y arriesgada y ahí estamos. Tenemos que tomar una decisión también.