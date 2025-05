Oriol Tarrasón avanza en exclusiva el giro radical en la trama de 'Sueños de Libertad' con Gabriel: "Va a remover los cimientos"

Dos meses después de la muerte de Jesús de La Reina (Alain Hernández) y de que conociéramos de su existencia fugazmente; Gabriel de La Reina ha irrumpido desde esta semana a 'Sueños de libertad'. La serie incorpora a un nuevo protagonista y villano para revolucionar sus tramas al que da vida Oriol Tarrasón.

Gabriel es hijo de Bernardo, único hermano de Damián (Nancho Novo) con el que no se habla desde hace muchos años tras haber sido desheredado y haber emigrado a México. Gabriel es un hombre atractivo, carismático, elegante y muy agradable en el trato. De los que nunca pierden la compostura y todo lo piden por favor, aunque esté lanzando el mayor dardo o manteniendo la conversación más agria.

La distancia entre los hermanos, Bernardo y Damián, hizo que Gabriel no conociera a sus parientes aunque sí sabe de su existencia. El caso de un cliente al que representa le trae a Toledo y Gabriel, que ha sabido de la muerte de Jesús en días previos, se acerca con la excusa de presentar sus condolencias a la familia. Pero lo cierto, es que Gabriel llega a Toledo con un objetivo mucho más oscuro y que hará temblar los cimientos de los de La Reina.

Oriol Tarrasón se incorpora a la serie líder de la televisión para sumarse al elenco protagonista junto a Natalia Sánchez y Dani Tatay. En El Televisero hemos podido hablar con él sobre su regreso a una serie diaria tras haber participado en otras como 'Bandolera', 'Seis hermanas' o 'Amar es para siempre', sobre qué nos deparará su personaje y sobre si habrá nuevos capítulos de 'Los misterios de Laura' en TVE o no.

Nuevo cartel oficial de 'Sueños de libertad'.

¿Cómo ha sido tu llegada a 'Sueños de libertad'? ¿Ha sido difícil incorporarte a un proyecto ya tan asentado y con una familia hecha para dar vida a uno de los nuevos protagonistas?

Ha sido bastante más fácil de lo que parece porque, como tú dices, es una familia que funciona con un tiro, entonces cuando llegas es como que te acogen y no notas esa presión de levantar un personaje así tan protagonista porque todo el mundo está funcionando ya, entonces es como que te acoplas.

La verdad es que hay un poco como de nerviosismo, porque es un personaje que está muy fuerte y tiene que ganar el cariño del público y mis compañeros, digamos, que ya lo tienen, los personajes, pero bueno, eso también es bastante estimulante y a mí los retos me gustan.

Tu personaje llega en cierto modo para ocupar el hueco que dejó el de Alain Hernández. ¿Sientes en cierto modo la presión por estar a la altura de Jesús y lo que supuso ese personaje para la audiencia?

Sí, es un reto, o sea, es una presión positiva. Yo veo muy claro que no todo depende del actor. Los actores forman parte de toda una maquinaria. Hay un equipo de dirección y de guionistas que han planificado de qué manera este nuevo personaje puede llegar a gustar a unos espectadores. Los guionistas y los directores de la serie conocen al público más que yo, que yo acabo de llegar, entonces yo lo que hago es dejarme guiar por ellos. Y lo que hacemos nosotros los actores es dar la verosimilitud física. Tenemos que conquistar al público desde ese lado. Pero que es una cosa que va de todos, no depende sólo de mí. Yo estoy tranquilo. Es verdad que nunca sabes lo que va a pasar, pero si no te lo vas a saber. El futuro en esta vida no se sabe.

Llegas a 'Sueños de libertad' para dar vida a Gabriel, el sobrino desconocido de Damián. ¿Qué nos puedes adelantar sobre este personaje tan oscuro?

Es un personaje que no viene a hacer las paces con nadie. Es un personaje ambicioso que tiene muy claro cuáles son sus objetivos. Está dispuesto a cualquier cosa para conseguirlos y no va a dejar de insistir en ello. Y para que el espectador sepa que vengo a remover un poco los cimientos de esa familia. Gabriel no viene en son de paz.

¿Cómo se van a tomar los De La Reina la aparición de Gabriel? Sobre todo teniendo en cuenta que todos desconocen tu existencia salvo Damián...

Realmente es que Damián tampoco lo sabe. Damián sabe que Gabriel existe, pero no se conocen, no se han visto nunca. Porque yo soy el hijo de su hermano y sabe que su hermano tenía un hijo, pero no sabe nada más. Yo lo que tengo que hacer primero es conquistar a Damián y seducirle de alguna manera para que me abra las puertas de su casa.

Y luego será él el que me ayudará a ir entrando en el resto de personajes. Que todos me van a recibir, primero con cierta suspicacia, porque al fin y al cabo es un tío que aparece de la nada. Pero poco a poco Gabriel les va mostrando que es un tipo en el que se puede confiar. Y entonces a partir de ahí, a partir de que se puede confiar en él, van confiando, le van abriendo más y más puertas. Va entrando, se va metiendo en la casa, se va metiendo en la empresa, se va metiendo en Perfumerías de La Reina. Luego él es un abogado y sus conocimientos como abogado van a ayudar a la fábrica en algunos conflictos que tiene.

Oriol Tarrasón da vida a Gabriel en 'Sueños de libertad'

Hasta ahora nadie había oído hablar de Gabriel. ¿Vamos a conocer su pasado? ¿Y Bernardo, su padre, tendrá alguna aparición?

A ver, de Bernardo solo te puedo adelantar que está muerto. Y eso es lo que hace que yo me pueda acercar un poco a Damián. Yo me acerco a la familia básicamente por la muerte de Jesús. Es el motivo por el cual yo me acerco a Damián y le digo 'yo soy tu sobrino', y al darme cuenta de que Jesús ha muerto me percato de que no tengo vínculos con la familia y me gustaría conocerles. Entonces a partir de ahí irá saliendo todo mi pasado. El pasado con mi padre, el pasado de mi padre con Damián, todo eso se irá comprendiendo a través de mi personaje.

Gabriel llega a 'Sueños de libertad' para ser el nuevo villano de la serie. ¿Cómo va a ser su relación con los otros dos villanos, Don Pedro y María?

Yo me voy a aliar claramente con María porque es lo que tú dices, es otra de las villanas y ella está en la familia. Y es un poco la clave que me va a ayudar a entrar por ahí. Porque yo tengo un vínculo con Jesús, María tiene un vínculo con Jesús y a partir de ahí voy a ir intentando entrar. Con Don Pedro va a ser más difícil porque Don Pedro es un hombre muy duro que sospecha de todo el mundo y nunca va a entender por qué motivo Damián tenía un sobrino y nadie lo sabía. Entonces él siempre tiene la mosca detrás de la oreja de este a qué ha venido y qué va a hacer. Entonces hay una relación que se va generando con don Pedro.

Hasta ahora te hemos visto en papeles muy diferentes al de Gabriel. ¿Qué supone para ti meterte en la piel del gran villano?

Me gusta porque es la primera vez que tengo la posibilidad de hacer de malo. He hecho mucho tipo de personajes, no todo han sido blancos. Pero así un malo tan descaradamente malo nunca había hecho un personaje así. Y hay algo que es muy divertido porque además es un personaje que, en eso que te decía antes de que todo está muy pensado. Entonces ellos han decidido desde dirección que el personaje, aunque él siempre está buscando algo, el público siempre va a saber lo que él prepara. Pero los personajes no. Y esa doble idea de un personaje que tiene como dos caras es como muy divertido. Porque nunca sabes cuándo está diciendo la verdad y cuándo está mintiendo. Y eso es bastante divertido porque los personajes más blancos de las series son personajes que van de cara, que claramente lo que dicen es lo que les pasa por dentro.

Cuando hablamos con Alain Hernández tras su salida de 'Sueños de libertad' nos habló del precio que pagó pues al dar vida a un personaje tan malo la gente se le acercaba por la calle y le criticaba. ¿Estás preparado para que te pueda suceder algo parecido y la gente te increpe por la calle o por las redes?

La verdad es que no. Estoy acostumbrado a que me paren por la calle para decirme que "me encanta Martín" de 'Los misterios de Laura'. Entonces no estoy preparado porque no me ha pasado nunca al haber hecho personajes que para el público eran más amables. Esperemos que este de alguna manera también les guste y esperemos que me traten bien.

Ya tienes experiencia en series diarias pues hiciste 'Bandolera', 'Seis hermanas' y 'Amar es para siempre'. Ahora parece que las series diarias gozan de una buena salud con 'Sueños de libertad' siendo la serie líder de la televisión y con 'La Promesa' liderando también su franja en TVE. ¿Crees que era hora de reivindicar la ficción nacional después del boom de las series turcas?

Estoy totalmente de acuerdo con lo de que es el gran momento de la ficción española. Creo que es el gran momento, de hecho hay muchísima diferencia, creo, en todos los aspectos. Creo que las series diarias han cogido mucha fuerza. La prueba es que como dices hay bastantes series diarias y que haya esa rivalidad también es bueno para nosotros y para el sector.

Y luego otra prueba es que hay actores que nunca habían hecho diarias y las están haciendo, gente con mucho prestigio, gente de toda la vida, con muchos años de oficio que se están metiendo porque las series diarias han mejorado mucho y tienen mucha fuerza y tienen muchos seguidores, un millón y pico de espectadores diarios, es increíble, es mucha gente ¿no? Entonces yo creo que aquí en España se debería apostar por este tipo de producto. Me parece cojonudo que los turcos hagan series, pero creo que nosotros las hacemos mejor.

Se está hablando mucho de lo poco que está apostando TVE por la ficción. Hace unos meses el creador de 'Los misterios de Laura' avanzó que los guiones estaban escritos para volver con nuevas tv-movies pero no han visto luz verde. ¿Qué crees qué está pasando? ¿Habrá más misterios?

Pues como les digo a los seguidores que me preguntan nosotros como actores tampoco tenemos mucha información. Yo estaré encantado de hacer más capítulos. Sé que hay como seis capítulos escritos y que hace un año o así se presentaron a TVE e incluso había fechas para rodar. Pero luego se paró todo y ahora estamos esperando a ver que pasa. Creo que es cosa de presupuestos y demás. Pero bueno yo de momento estoy en 'Sueños de libertad' que tiene cuerda para rato.