Juanra Bonet desvela el motivo por el que abandonó Atresmedia y sus "dificultades" tras fichar por Telecinco

Juanra Bonet se ha sincerado durante su última visita a 'La Ventana' de Cadena SER sobre como afronta su nueva etapa en Mediaset al coger el testigo de Jesús Vázquez en 'Allá tú'. Así, el presentador ha confesado como afrontaron el "complicado" inicio de este nuevo capítulo en la historia del programa, marcado por su discreta acogida entre el público de Telecinco, además de desvelar el motivo que "facilitó" su traspaso de Atresmedia a la "competencia".

"Hay tres cadenas generalistas, entonces los presentadores que tenemos trabajo más o menos continuado estamos en contacto con todas de una manera o de otra, con mucha cortesía", ha comenzado explicando el presentador sobre su salto de Atresmedia a Mediaset tras varios años ligado a concursos como '¡Boom!' o, más recientemente, 'Quién quiere ser millonario'.

Juanra Bonet se sincera sobre su salida de Atresmedia y el motivo por el que no se lo pensó al aceptar 'Allá tú': "Se estaba acabando un ciclo"

Precisamente, Juanra Bonet ha reflexionado sobre su fin en el grupo de San Sebastián de los Reyes. "Entonces en Atresmedia se estaba acabando un ciclo desde hace tiempo y da la casualidad de que surge la oportunidad de hacer este programa en Mediaset con la particularidad de que es la misma productora con la que he estado 10 años haciendo '¡Boom!", ha explicado haciendo referencia Gestmusic.

Juanra Bonet explica cómo le ofrecieron la oportunidad de presentar 'Allá tú' y cómo llevó el cambio de cadena



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"Entonces después de tantos años con ellos, que también estuve participando en 'Tu cara me suena' y me lo pasé pipa... Una década con ese equipo de personas, poder estar en el mismo plató, el mismo comedor, las mismas caras...", continuaba explicando el comunicador, que más tarde ha asegurado que "nunca ha sido tan feliz" como la temporada en la que participó en el concurso de imitaciones de Antena 3 allá por 2024.

Así, Juanra Bonet ha resumido su "mudanza televisiva" en un cambio mínimo para él. "Podría decir que no he cambiado de trabajo ni de cadena, simplemente pone play otro tipo de persona, en otra continuidad. Las señoras de público que me veían en '¡Boom!' son las mismas señoras que vienen a vernos a 'Allá tú", ha confesado el presentador durante su visita a 'La Ventana'.

"Entonces claro, para mí es la sensación de seguir un poco en casa y hacer un programa que yo veía de pequeño, por lo que tengo mucha suerte", ha terminado señalando sobre su nueva etapa en Telecinco, cuyos inicios no han sido fáciles. "Empezamos con muchas dificultades, con unas audiencias discretas y en una tormenta televisiva perfecta", ha explicado, mostrándose optimista sobre la tendencia al alza que está experimentando el formato con el paso de los meses, firmando este miércoles un 10.1% de share y 873.000 espectadores frente a la media de 8% de cuota de pantalla de su última etapa en 2023.