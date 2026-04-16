Una invitada cuela a los Mozos de Arousa en 'Allá Tú' y la reacción de Juanra Bonet supera toda previsión

Ha pasado año y medio desde que los Mozos de Arousa fueron eliminados de 'Reacción en cadena' en Telecinco. Sin embargo, son muchos los espectadores que siguen recordando al célebre trío formado por Raúl, Borjamina y Bruno Vila. Y su nombre se ha colado por sorpresa este jueves en '¡Allá tú!'.

Así, después del gran feo que le hizo Telecinco al trío gallego al no contar con ellos en la última efeméride de 'Reacción en cadena' antes de ser cancelado, el nombre del equipo más longevo del concurso que presentaba Ion Aramendi ha salido a relucir en el concurso que presenta Juanra Bonet en las tardes de la cadena actualmente.

Todo se producía cuando Concha, la madre de Inma, la concursante de Pontevedra que ha salido a jugar este jueves en '¡Allá tú!', hablaba de lo que hace en su vida como jubilada. "Me gusta mucho el bingo. Y hablando del bingo tengo unas amigas que quiero saludar, mis amigas son Gelines y Gardenia y los Mozos de Arousa son los que hacen el bingo para las personas mayores", soltaba la mujer.

"¿Qué Mozos de Arousa?", preguntaba Juanra Bonet. "Los que estuvieron aquí jugando...", trataba de explicar la mujer. "En 'Reacción en cadena', no me lo puedo creer, en esta cadena a esta misma hora", celebraba el presentador al escucharla.

"¿Pero y qué pasa?", le cuestionaba Concha sin saber que estaba pasando. "Pues que me hace ilusión, que estaba Ion. Un saludo a los Mozos de Arousa", añadía Juanra Bonet enviando un saludo al trío formado por Raúl Santamaría, Borjamina y Bruno Vila.

Tras ello, Concha seguía explicando que ella es una de las que acude al local que tienen los Mozos de Arousa en Vilagarcía de Arousa. "Los Mozos de Arousa nos tienen a todos los viejos ahí jugando, nos dan agua y hasta cerveza sin alcohol tenemos", concluía.