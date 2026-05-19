'Allá tú' anuncia la baja de su concursante más veterana y presenta a su sustituto en Telecinco

'Allá tú' es un concurso en el que los concursantes saben cuando llegan pero no cuando se van. Y es que el recorrido de todos los participantes del programa que presenta Juanra Bonet depende del azar. Algunos salen a concursar el mismo día que entran o a los pocos días y otros permanecen más de 50 programas.

Es lo que le pasó por ejemplo a Catimari, que se marchó recientemente llevándose el segundo mejor premio del concurso (75.000 euros) tras permanecer 69 programas siendo hasta ahora la participante que más tiempo había estado en el concurso en esta nueva etapa en las tardes de Telecinco.

Y el tener que estar tanto tiempo en el concurso a veces tiene sus riesgos. Y eso es lo que le ha pasado a Miriam, la concursante más veterana que había en el programa hasta ahora tras la marcha de la de Baleares, que ha tenido que abandonar 'Allá tú' sin poder salir a concursar.

Así lo comunicaba Juanra Bonet este martes tras presentar a su nuevo concursante que tomaba el relevo de Miguel de Madrid. "Una noticia para los de casa, Miriam, nuestra veteranísima ha tenido que dejar el programa. Ya sabéis aquí se están muchos días, muchísimas semanas y por motivos personales al final se tiene que ir", aclaraba el presentador.

"Miriam un saludo. Hasta siempre, un abrazo. Antes estaba en Allá tú y ahora está en Más allá tú", ironizaba el presentador antes de presentar a Alberto, el concursante que ocupa el hueco que deja la veterana.

"Soy Alberto vengo de Mérida también, igual que Miriam. Le mando un beso muy grande. Tengo 31 años y trabajo en un centro con personas con discapacidad y vengo a disfrutar muchísimo de la experiencia", aseguraba el nuevo participante.

Tras ello, Juanra Bonet procedía a proclamar a la nueva concursante veterana tras la marcha de Miriam. "Nuestra nueva veterana es Sara de Valladolid", anunciaba el presentador poniéndole la pegatina de la "V". "Y además Sara hoy cumple un número casi redondo, 51 programas", comentaba el catalán.