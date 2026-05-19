Nova cambia su programación de prime time desde este miércoles con el estreno de su nueva serie turca

Si hay una cadena que apuesta fuertemente por la ficción turca es Nova. Y eso es lo que vuelve a hacer este miércoles con el estreno de una nueva serie que está llamada a ser la sustituta de 'Leyla' antes de que esta se despida para siempre.

Así, Nova estrenará este miércoles 'Cuento de una noche' a partir de las 21:30 horas justo antes de 'Leyla', que pasará a emitirse a las 23:00 horas antes de decir adiós definitivamente a la audiencia.

Este pasional drama aterriza en Nova, la cadena femenina líder desde esta semana y se emitirá cada noche de lunes a viernes a las 21:30h, tras haber triunfado en su país de origen desde su estreno en septiembre de 2024.

'Cuento de una noche' cuenta en su reparto con un actor muy reconocido por los fans de las series turcas y más concretamente por las emitidas por Atresmedia pues su protagonista es Su Burcu Yagzi Coskun, conocido por su papel en 'Hermanos'. Junto a ella también encabeza el elenco el actor Burak Deniz ('Medcezir').

Completan el reparto de ‘Cuento de una noche’ el actor georgiano Gürkan Uygun como principal antagonista, y los intérpretes turcos Emel Çölgeçen, Rüçhan Çaliskur, Ozlem Türkad y Kerem Arslanoğlu.

El choque de culturas, justicia y tradición son los ejes principales que articularán toda la historia, que surge a raíz de un crimen sin resolver y un encuentro inesperado entre los protagonistas. El rumbo de su relación estará marcado por los secretos familiares y las heridas del pasado. ‘Cuento de una noche’ cuenta con escenarios visualmente impactantes, con los paisajes turcos de Pamukkale y la ciudad de Estambul como principal atractivo.

Un crimen sin resolver y un amor prohibido: así es 'Cuento de una noche'

‘Cuento de una noche’ mezcla elementos de crimen, investigaciones policiales y la lucha por la libertad más allá de una familia conservadora, sin dejar atrás las tramas de romance y venganza que ya han convertido los dramas turcos en referencia global.

Mahir, cuyo padre fue asesinado en la ciudad de Denizli por Kürşat Kilimci, regresa 20 años después convertido en inspector de policía, decidido a investigar la muerte de su padre y llevar ante la justicia a la persona que acabó con él. Lo que no esperará es que esta búsqueda le llevará a la persona que más ama en su vida. En su primer día de vuelta en Denizli, tiene un encuentro en la noche en unas piscinas termales con una joven llamada Canfeza, la hija de Kürşat, y se enamora de ella al instante, sin saber que está ya prometida.

Vigila de cerca a Kürşat, esperando que cometa un error, y su oportunidad llegará en la boda de la hija de Kürşat. Lo que no sabe es que ese evento cambiará su vida para siempre, marcando el inicio de una noche llena de giros inesperados.