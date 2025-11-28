Atresmedia adquiere la adaptación estadounidense de 'Velvet' con Yon González y Samantha Siqueiros

Diez años después de la emisión de 'Velvet', Atresmedia ha adquirido los derechos de emisión de 'Velvet: el nuevo imperio', la adaptación americana moderna protagonizada por Yon González y Samantha Siqueiros.

Así, tal y como anuncia El Confidencial Digital, Atresmedia ha decidido comprar la serie de Telemundo y NBC Universal para ampliar el catálogo de ficción de una de sus grandes cadenas de TDT como es Nova coincidiendo además con el 20 aniversario de la cadena que más apuesta por las telenovelas.

'Velvet: El nuevo imperio' es una producción de Telemundo Studios y NBCUniversal, que adapta el formato creado por Ramón Campos y Gema R. Neira de Bambú Producciones. La serie traslada la historia original ambientada en el Madrid de los años 50 a la cosmopolita Nueva York en la actualidad.

"Velvet: el nuevo imperio no es una continuación, es una reinvención", aseguró poco antes de su lanzamiento Javier Pons, Chief Content Officer & Head of Telemundo Studios. "Con una narrativa fresca, personajes inolvidables y un elenco estelar, esta reinterpretación contemporánea honra la serie original de la que los fans se enamoraron, mientras presenta Velvet a una nueva generación", añadió.

Yon González y Samantha Siqueiros ('Berlín', 'La encrucijada') encabezan el reparto de esta reinvención de 'Velvet' tomando el relevo de Miguel Ángel Silvestre y Paula Echevarría. Completan el reparto Chantal Andere, Danilo Carrera, Humberto Zurita e Itatí Cantoral.

'Velvet: El nuevo imperio' se estrenó en Telemundo e 19 de mayo de 2025 y concluyó su primera temporada el pasado 24 de septiembre, tras un total de 92 episodios. Ahora, tras su emisión en Estados Unidos y Latinoamérica, la ficción llega a España de la mano del grupo que ya emitió la serie original con gran éxito entre 2014 y 2016.

Así es 'Velvet: el nuevo imperio'

Ana Velázquez, una talentosa diseñadora mexicana, llega a Velvet en Nueva York tras perder a su madre, y se enamora de Alberto Márquez, heredero de la empresa, un amor que se ve frustrado por las intrigas, así como por la imposición de un matrimonio por conveniencia, con Cristina Otegui.