'Allá tú' rompe su maldición en Telecinco y entrega su segundo mejor premio a la concursante más veterana

Este viernes, '¡Allá tú!' ha vivido un momento muy especial pues ha dicho adiós a una de sus concursantes más emblemáticas de su nueva etapa en Telecinco con Juanra Bonet como presentador. Y lo ha hecho además a lo grande pues se ha llevado uno de los premios más altos del programa.

"Hoy juega en 'Allá tú' a lo de las cajas. Parad porque si estáis pensando lo que yo estoy intentando decir, la respuesta es sí. Va a jugar hoy y ahora", comentaba el presentador antes de enseñar que la concursante que salía al centro del plató a abrir cajas era Catimari de las Islas Baleares.

"¿Es broma no?", reaccionaba la concursante más veterana al tener que decir adiós a esta aventura tras haber permanecido durante 69 programas en el concurso de Telecinco mientras en el público celebraban que por fin la concursante más querida salía a jugar.

Tras ello, Catimari comentaba con Juanra Bonet algunos de los datos personales más importantes de su vida. "Tengo 45 años, soy de Mallorca, estaba en el paro pero he encontrado trabajo hace dos semanas y mi jefe me ha dicho que iba a esperar lo que tuviera que esperar", decía muy emocionada.

Antes de empezar a jugar y tras recibir la visita de su amiga Magdalena, 'Allá tú' sorprendía a Catimari con un vídeo en el que algunos de los concursantes que habían pasado por el programa le dedicaban unas emotivas palabras a su compañera deseándole mucha suerte en su juego.

Catimari salía a jugar a 'Allá tú' con la caja 15 y tras la primera llamada de la banquera decidía cambiar su caja por la número 4. "Me va a matar todo el mundo pero me da igual, es mi momento y yo decido", aseveraba sobre su decisión de cambio de caja.

Pese a que empezó con mal pie abriendo la mejor caja, la de 150.000 euros, la cosa se daba la vuelta pues llegaba a las tres últimas cajas con las tres mejores (25.000, 50.000 y 75.000 euros) después de abrir todas las rojas y la caja negra con 3.433 euros.

En su penúltima llamada, la banquera le ofrecía a Catimari, 30.040 euros para que se plantara. Pero la mallorquina no dudaba en seguir jugando e ir hasta el final y trituraba esa oferta. "Hasta ahora todos los veteranos y veteranas tenían muy mala suerte, Catimari oficialmente has roto la maldición", le advertía Juanra Bonet.

Y finalmente, Catimari llegaba a la última ronda con las dos mejores cajas y ante la oferta de la banquera de quedarse con la 4 o cambiarla por la 11, la balear no o dudaba y se quedaba con la suya llevándose los 75.000 euros, lo que supone el segundo mejor premio del concurso en esta nueva etapa. "Gracias de parte de todos los espectadores, de todos tus compañeros, del público y de todo el equipo y creo que también de parte de toda la cadena, gracias", concluía Juanra Bonet al despedirse de la mallorquina.