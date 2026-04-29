Ernesto Ekaizer reaparece en 'Malas Lenguas' y pide perdón a Jesús Cintora por "su agresión": "Tuve una actuación injustificada"

El pasado sábado se vivió un momento muy desagradable entre Ernesto Ekaizer y Jesús Cintora en el estreno de 'Malas Lenguas Noche' en La 2 que terminó con el colaborador abandonando abruptamente el plató tras encararse con el presentador.

"Es que me has ignorado todo el programa. Yo he escrito tres libros y no me consta. No sé decirte nada sobre esto. ¿Qué quieres que te diga? Respóndete tú. Has actuado como Teresa Palacios", le soltaba de primeras Ernesto Ekaizer al presentador cuando le daba paso en pleno debate sobre las declaraciones de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en el juicio de la Operación Kitchen.

"Francamente debería irme. Creo que me voy a ir, lo siento mucho. No es por vosotros cinco, es por el presentador", terminaba diciendo Ernesto Ekaizer dirigiéndose a sus compañeros de mesa antes de levantarse y de abandonar el programa de mala manera.

Desde entonces, Ernesto Ekaizer no había regresado a 'Malas Lenguas' ni Jesús Cintora se había pronunciado al respecto. Sin embargo, el periodista volvía este miércoles al plató y no dudaba en disculparse al presentador por su salida de tono.

"¿Ernesto cómo estás?", le preguntaba Jesús Cintora al darle la bienvenida. "Pues mal porque el sábado tuve una actuación absolutamente inmadura, incorrecta, injustificada y sobre todo porque agredí a una persona que me quiere que eres tú y te agradezco que me permitas venir al programa a decirlo abiertamente", respondía el argentino.

"Bueno agredir, no me agrediste", le matizaba Cintora. "Es una agresión. Es una manera de agredir, no insultando, pero si es una agresión, punto. Lo asumo como tal, es injustificada e inmadura y a los espectadores y a los miembros de la mesa que vivieron el breve espectáculo les pido perdón", terminaba diciendo Ekaizer.

Tras las disculpas de su compañero, el presentador optaba por correr un tupido velo y seguir con el programa como estaba previsto. "Es cierto que dijiste eso y yo no había hecho nada, estábamos hablando todos y ya está. Pasamos página, no te sientas mal", sentenciaba Cintora. "Bueno pues no he podido dormir bien estas noches porque insisto tú me quieres a mí, lo sé y tengo prueba de ello, y cuando uno hace daño a alguien que quiere hay que reflexionar", concluía Ernesto.