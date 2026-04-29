'Valle Salvaje', avance capítulo del jueves 30 de abril: la identidad de Dámaso y el plan de Bárbara y Luisa

Esta semana, 'Valle Salvaje' sufrirá un recorte en sus emisiones en TVE debido al festivo nacional del 1 de mayo por el Día del Trabajo, por lo que solo ofrecerá cuatro episodios.

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Victoria se muestra en shock tras escuchar a Mercedes reconocer que ama a Dámaso y no va a permitir que nadie le haga daño.

Pepa y Atanasio se preocupan por Matilde tras detectar que tiene diferentes rojeces por el cuerpo y él llega a sospechar que Victoria haya podido adulterar el bebedizo para acabar con el bebé de la que fue su nuera.

Braulio trata de hablar con Alejo y su primo le responde si él también le quiere acusar de ser un asesino y haber matado a su padre. Mientras, Enriqueta le pide a Amadeo que se modernice con su cocina.

Bárbara cree que hay algo oculto en todo lo de las parteras y le dice a Luisa que tienen que descubrir qué es pero con cautela. Tras ello, Bárbara no duda en hablar con su tía Victoria para tratar de sonsacarla algo sobre la noche del parto de Adriana.

Mercedes cree que Dámaso le esconde algo desde el día de su regreso tras el asalto que tuvieron. Y tras ello, el hombre le confiesa a su amada que ha llegado el momento de revelar su verdadera identidad a todo el mundo.

Rafael y Leonor en 'Valle Salvaje'

¿Qué pasó en el último capítulo de 'Valle Salvaje'?

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Pedrito le preguntaba a Luisa que por qué no arregla su relación con Alejo con lo que ambos se querían y le preguntaba si no queda algo de ese cariño todavía en ella.

Martín hablaba con Mercedes sobre su hermana Matilde y Dámaso le dejaba caer que lo mejor para la Casa Pequeña es que tanto Matilde como Atanasio abandonen la casa pues serán tres bocas menos que alimentar.

Mercedes se unía a la conjura de Victoria y Dámaso y confesaba los verdaderos motivos por los que accedía a tal alianza para acabar de una vez por todas con José Luis y don Hernando.

Mientras, Enriqueta juraba a Braulio que terminará haciendo confesar a Alejo toda la verdad sobre el asesinato de su marido ¿Podrá el Gálvez de Aguirre hacer frente a su tía?

Bárbara volvía a la cabaña de Petra y Pura asegurándolas que ella misma se encargará de que Luisa no vuelva a molestarlas. Tras su visita, Bárbara regresaba a la Casa Pequeña completamente derrumbada y pidiéndole perdón a Luisa por no haberla creído con lo del robo del hijo de su hermana.